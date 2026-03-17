La exposición 'Materia, forma y territorio' recorre la escultura aragonesa actual

La recién creada Asociación Aragonesa de Escultores muestra su arte, hasta el 24 de mayo, con la exposición 'Materia, forma y territorio'. La selección, compuesta por un total de 40 obras de sendos autores, ofrece una visión plural de la creación escultórica actual.

Con un eje figurativo principal, el conjunto también recorre las expresiones más contemporáneas de la escultura y aquellas que usas el propio material como método de expresión. Estos materiales oscilan entre el alabastro, la piedra de Calatorao, la cerámica, bronce, madera o resina, manejados con las más variadas técnicas.

Aragón es un territorio históricamente ligado a la escultura y esta exposición refleja la riqueza, vitalidad y continuidad de esta disciplina artística capaz de interrogar el presente y de construir memoria futura. Porque la escultura, según los propios creadores, encarna el tiempo más que las otras artes plásticas y se convierte en objeto testigo de una cultura.

Un crisol escultórico

'Materia, forma y territorio' es un punto de partida, un acto fundacional de la nueva dinámica escultórica en Aragón. Los volúmenes y los vacíos juegan en el espacio con nombre propio, el de las siete esculturas y los 33 escultores que han dejado su impronta para saludar una nueva forma de relacionarse con su profesión y con la sociedad que los engloba.

Desde el retatro introspectivo que interroga la identidad humana y hasta las formas abstractas que exploran el equilibrio o la tensión, cada pieza es una oportunidad para cuestionarse la existencia contemporánea a partir de su presencia física. La tradición y la síntesis formal conviven, así como lo hacen la investigación y experimentación con el legado del oficio.