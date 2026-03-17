La historia de 'Irredenta' con Helena Castillo, llega el fin de semana al Teatro del Mercado

Los avatares financieros que provocan intensas tribulaciones entre quienes sufren altibajos en la marcha de sus negocios es el punto de partida de 'Irredenta', la propuesta teatral que ofrece, entre el 20 y el 22 de marzo, el Teatro del Mercado de Zaragoza. Dirigida por Sergio Plou, combina teatro contemporáneo, ironía y reflexión social en una propuesta escénica que invita al espectador a cuestionar los dogmas, las tradiciones y los mecanismos de poder que todavía persisten en muchos ámbitos de la vida cotidiana

Esta obra propone una intensa historia centrada en Filomena, una mujer que atraviesa un periodo de graves pérdidas económicas que amenazan con arrebatarle el control de la empresa familiar. En medio de esta crisis, Filomena descubre un posible complot para apartarla definitivamente del negocio y decide emprender una lucha personal contra las estructuras más rígidas y obsoletas de su propio entorno.

A lo largo de la obra, el personaje se embarca en una especie de odisea emocional y casi alucinatoria, en la que se mezclan humor, crítica social y momentos de gran intensidad dramática. La historia muestra el choque entre tradición y cambio, así como las contradicciones de una protagonista que se enfrenta tanto a su contexto como a sus propias convicciones.

La actriz Helena Castillo construye un personaje complejo, lleno de contradicciones y humanidad: una mujer fuerte y obstinada que intenta modernizar una empresa heredada mientras lucha contra las inercias culturales y las mentalidades ancladas en el pasado. Su interpretación transita entre lo trágico y lo esperpéntico, ofreciendo al público un retrato tan crítico como profundamente humano.

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La llegada de la obra al Teatro del Mercado supone una nueva oportunidad para el público zaragozano de descubrir esta propuesta teatral que mezcla drama, sátira y reflexión sobre la identidad, la tradición y la resistencia personal. Las funciones serán de viernes 20 a domingo 22, a las 20.00 horas, menos el domingo que la función será a las 19.00 horas.