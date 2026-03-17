Las lluvias ponen en jaque la Muestra de Cine de Ascaso: "Ya se alertó del peligro de mantener el muro en el estado actual"

Las últimas lluvias han arrasado en Ascaso el muro que separa la Era del Cine —donde se desarrolla cada final de verano 'La muestra de cine más pequeña del mundo'— de la senda que conduce a las populares pozas. El derrumbe ha dejado impracticable el camino por donde también transcurre la carrera de montaña 'O Viento Rondador'. En los últimos 60 días el Pirineo aragonés ha tenido precipitaciones muy frecuentes y muy por encima de la media, con un invierno especialmente húmedo que ha dejado niveles de acumulación de agua récord en décadas.

A pesar de las sucesivas restauraciones que se han hecho en los últimos años, a través de convocatorias de campos de trabajo y colaboraciones voluntarias, el muro de la Era del Cine no ha soportado la climatología de este invierno y la semana pasada sufrió un derrumbe que ha taponado por completo el camino a las pozas del Barranco de Ascaso. La Era del Cine es el único espacio horizontal en Ascaso, que la Asociación de Vecinos y Amigos de Ascaso alquila cada verano a un particular para celebrar allí el conocido festival.

Según ha subrayado en una nota de prensa la asociación Los Relojes, organizadora del festival, "ya se informó al propietario y al Ayuntamiento de Boltaña sobre el peligro de mantener el muro en el estado actual", por lo que piden una solución que evite nuevos incidentes. El derrumbe de este muro, de unos diez metros lineales por tres de altura, ha ocurrido cuando no pasaba nadie por el camino.

Las intensas lluvias han derrumbado el muro. / epa

De no encontrar una solución, la caída del muro puede afectar a la carrera "O Viento Rondador", que este año celebrará su 13ª edición; a la Muestra de Cine de Ascaso, que iba camino de su 15ª edición y, en especial, a los numerosos visitantes que en verano acuden a las pozas del Barranco de Ascaso, un pequeño tesoro natural del Sobrarbe destacado como atracción turística por la prensa aragonesa y la propia Oficina de Turismo de Boltaña.