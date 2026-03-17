Luto en la música aragonesa: muere Eduardo Gimeno, histórico colaborador de Gabriel Sopeña y Mauricio Aznar en los años 80

La escena musical aragonesa llora la muerte de Eduardo Gimeno, histórico colaborador de Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña en los años 80. El bajista y guitarrista del barrio de Casablanca ha fallecido a los 63 años tras una fulminante enfermedad, según ha confirmado a este diario su gran amigo Gabriel Sopeña.

Con él y también junto a Jesús Trasobares y Sergio García formaron Ferrobós, su banda más destacada. "Estábamos en la misma cuadrilla de Mauricio, al que le encantaba como guitarrista. De hecho, Eduardo y él colaboraron juntos en Golden Zippers", recuerda Sopeña, que pronto estableció una conexión muy fuerte con Gimeno.

"Teníamos gustos parecidos porque él también era muy ecléctico. Le gustaban muchos estilos, desde la música clásica hasta el folk, así que nos hicimos buenos amigos muy rápido y ya decidimos crear Ferrobós", rememora Sopeña, que subraya que tiene cintas grabadas tocando juntos del año 1977: "Éramos del mismo barrio y pronto nos hicimos como hermanos".

Eduardo Gimeno. / s.e.

El histórico grupo estuvo en activo entre 1982 y 1990, aunque su único disco ('Círculo de fuego') no fue editado hasta 1988. Ferrobós, conocido por fusionar pop, rhythm and blues y rock, fue el primer proyecto relevante de Sopeña y en esos años Gimeno actuó como su mano derecha. "Es tal vez el mejor bajista con el que he trabajado en toda mi carrera. Nunca he conocido a alguien con un sentido melódico como el suyo. Tocaba el bajo como un guitarrista solista", subraya Sopeña.

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Su fallecimiento ha caído como un "mazazo" entre sus familiares y amigos. "Ha sido especialmente duro porque ha sido todo muy repentino", reconoce Sopeña, que lamenta haber perdido "a un hermano": "Compartimos muchas cosas entre los 16 y los 40 años, una etapa de juventud que te marca para siempre".