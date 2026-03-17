Nace la primera asociación de escultores en Aragón: "Llegamos para fortalecer el tejido cultural de la comunidad"

Este martes, 17 de marzo, se ha procedido a la presentación pública de la asociación de escultores y escultoras en Aragón. Más allá de algunos precedentes gremiales de las épocas medieval y moderna, la Asociación Aragonesa de Escultores es la primera creada con el propósito de ser un referente local y nacional del trabajo artístico escultórico.

En el acto de presentación en el Centro de Historias de Zaragoza, se han congregado numerosos miembros de la asociación, así como el presidente de la misma, José Luis Ansón, y los expertos en arte Javier Criado, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, y José Enrique González, director de Arte Libre. Igualmente, la entidad ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza con la presencia de la consejera de Cultura, Sara Fernández, quien ha destacado que la creación de esta asociación es una "buenísima noticia" y que la iniciativa supone tener un interlocutor válido.

Según el propio presidente, la asociación sin ánimo de lucro que ya tiene 70 asociados inscritos, se origina para "poner a la escultura en el lugar que le corresponde y ser un referente". Ansón no pierde de vista que "nuestro objetivo es muy grande", pero ha incidido en que lo principal es "estar presentes en la sociedad aragonesa", así como crear un lugar de encuentro "en el cual escultores y amantes del arte nos juntemos y ahí se venda y se compre arte".

Visibilidad, proyección y crear un mercado

Actualmente, la escultura aragonesa, según Ansón, tiene un "mercado prácticamente inexistente", pero cuenta con la fuerza y la viveza de ser de las asociaciones "más numerosas y acabamos de nacer". "Estamos muy vivos", ha insistido Ansón, quien ha detallado que el apoyo "fundamental es el Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro de Historias, que han hecho un grandísimo esfuerzo en esta exposición, y de los socios con su deseo de hacer escultura".

El presidente de la AAE, José Luis Ansón, junto a la escultura 'Orco', de David Sanjuan / Jaime Galindo

Entre los asociados existen todo tipo de perfiles y edades, que trabajan con materiales diversos, desde los más arraigados al territorio, como la piedra negra de Calatorao o el alabastro, y otros más alejados como la caña de bambú.

Dentro de los requisitos para estar bajo el paraguas asociacionista que ahora se despliega, es necesario el vínculo con el territorio: "Unos somos de Aragón, otros viven aquí o son aragoneses que viven en otras comunidades, pero también hay escultores de seis nacionalidades: irlandeses, ingleses, de Perú...", ha dicho Ansón.

La AAE surge como una de las asociaciones de escultores más numerosa del país

En este sentido, José Enrique González, ha destacado la importancia del asociacionismo en la cultura como la mejor forma de robustecer la actividad artística y hallar una voz común entre los artistas. Así, la Asociación Aragonesa de Escultores llega para fortalecer el tejido cultural de la comunidad y favorecer la proyección al exterior".

José Enrique González y Sara Fernández junto a una escultura de Fernando de Val creada con piedra de Calatorao / Jaime Galindo

Por su parte, el doctor Javier Criado ha hecho una glosa sobre los antecedentes asociativos en Zaragoza. A finales de la Edad Media y el Renacimiento, tiempo de esplendor artístico escultórico, se impulsó la asociación gremial de transfiguración San Esteban y San José. Desde allí y hasta aquí, en su opinión, el camino ha desembocado en el foro creativo de la actual asociación.

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Para celebrar estos primeros pasos, la asociación ha organizado la exposición 'Materia, forma y territorio', que se articula como una muestra orientativa de la creación de las personas asociadas y que ya se puede ver en el Centro de Historias. Esta exposición contemporánea reunirá hasta el 24 de mayo a 40 creadores de distintas generaciones y trayectorias con diversidad de lenguajes, materiales y miradas.