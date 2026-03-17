El proceso de licitación por La Misericordia sigue comprometiendo, cada día más, la celebración de la feria de San Jorge

La Mesa de Arrendamiento encargada de la tramitación del concurso para la adjudicación del contrato de carácter patrimonial de la plaza de toros de Zaragoza para los años 2026-2028 más una prórroga de un año se ha reunido en la mañana de este martes para dar cuenta, en acto público, de la apertura de las ofertas presentadas. El presupuesto base de licitación (IVA incluido) está fijado en un mínimo de 200.177,10 euros anuales.

Una vez subsanada una deficiencia en la documentación presentada por la UTE Funtausa-Sevilla toros y Ruedos Aragón y dando como válida y admitida su oferta se procedió a la apertura de su archivo/sobre nº 2 concerniente a la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor. O sea, la propuesta artística, que queda como sigue:

Primer ciclo:

• Jueves 23 de abril. Corrida de toros con reses de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Borja Jiménez y Cristiano Torres.

• Sábado 26 de abril. Corrida de totros con reses de Torrealta para Sebastián Castella, Daniel Luque y Aarón Palacio.

Segundo ciclo. Feria del Pilar:

• Sábado 10 de octubre. Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Sebastián Casrella y Pablo Aguado.

• Domingo 11. Toros de García Jiménez para Morante de la Puebla, José Mª Manzanares y Aarón Palacio.

• Lunes 12. Toros de La Quinta para Ginés Marín, Fernando Adrián y Jorge Isiegas.

• Miércoles 14. Novillos de Fermín Bohórquez para Ignacio Boné, Mario Vilau y Julio Méndez.

• Jueves 15. Toros de Victoriano del Río para Daniel Luque, Borja Jiménez y Emilio de Justo.

• Viernes 16. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Cristiano Torres.

• Sábado 17. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Javier Zulueta.

• Domingo 18. Toros de ángel Sánchez y Sánchez para Rui Fernandez, Diego Ventura y Lea Vicens.

Dicha calificación será de evaluación por parte de un comité mixto formado en parte por personal de la propia institución y por una –todavía incógnita– comisión externa que deberá demostrar previamente la ausencia de intereses personales con respecto a los licitadores. El siguiente paso pues, es la designación, convocatoria formal y toma de razón en ausencia de intereses antes de la dicha evaluación. Una vez superada esa fase debería procederse a la apertura del sobre nº 3 que deberá contener la oferta económica.

El turolense Alberto García Buj asistió personalmente a la apertura de su sobre nº 2 en el que se expresa una vez más su negativa a ofrecer combinaciones cuyo grado de cumplimiento a siete meses vista ve altamente comprometido.

Considera “una irresponsabilidad presentar unos carteles que para entonces podrás cumplir o no”, abundando en el ejemplo de Sevilla “donde Morante paralizó todo hasta una semana antes de presentar los carteles de la feria y obligó a la empresa y a la propia autoridad a reservar un hueco libre para anunciarse en la feria de San Miguel, en septiembre. O en el momento actual en el que se dejan fuera toreros con máximo interés como David de Miranda o Víctor Hernández”.

La Mesa de Arrendamiento nada puntualizó en el momento de la lectura de dicho texto y se ignora si tal circunstancia sería causa de reparo y/o invalidación de la oferta al no relacionar combinación alguna de toros y toreros.

Los recursos del TACPA siguen sin resolución

A pesar de la resolución reciente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) por el que se resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares (paralización del proceso de adjudicación) estimando que pesaba más el interés ciudadano de la celebración de la feria de San Jorge que el interés particular de las empresas licitadoras, la estimación de los recursos interpuestos siguen su curso de tal modo que, una vez se conozca su resolución, podría implicar la paralización del concurso. La otra posibilidad consiste en que, siendo una resolución desestimatoria de los recursos presentados, estos sean recurridos y/o cursados por la justicia ordinaria vía contencioso-administrativa.

Mientras tanto, siguen corriendo los plazos y se ignora si el procedimiento dará de sí para abrir las puertas de La Misericordia el próximo 23 de abril.