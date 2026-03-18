El Centro de Historias abre un espacio a la memoria con la exposición 'Donde habita el olvido'

El Centro de Historias del Ayuntamiento de Zaragoza inaugura la exposición 'Donde habita el olvido', una instalación artística de la creadora zaragozana Laura Gracia -Lalá-, que podrá visitarse hasta el 28 de junio en el Espacio Tránsito.

Concebida específicamente para este espacio, la propuesta transforma la arquitectura abierta y luminosa del centro en un escenario inmersivo donde el visitante atraviesa un umbral simbólico para adentrarse en un territorio íntimo. La instalación plantea una reflexión sobre la memoria como un proceso dinámico, en constante reescritura, donde los recuerdos se deforman, se intensifican o se desvanecen con el paso del tiempo.

La intervención se articula como una metáfora de la mente, representada como una estancia de carácter onírico que remite a universos imaginarios. El predominio del color rosa fucsia no responde a una intención decorativa, sino que actúa como detonante emocional, generando una atmósfera envolvente que invita a la evocación y al tránsito entre lo real y lo recordado.

El recorrido se organiza en dos ámbitos diferenciados que dialogan entre sí. Por un lado, el espacio de los recuerdos luminosos, aquellos que forman parte del relato compartido y de la identidad visible. Por otro, una zona más oscura y contenida que alberga los recuerdos relegados, los fragmentos incómodos o difusos que permanecen latentes en la conciencia. Este segundo ámbito, delimitado por una verja de apariencia carcelaria, se construye mediante capas superpuestas de palabras, trazos y gestos que sugieren la acumulación y el peso de lo no resuelto.

En el lado opuesto, la memoria se presenta como un archivo visual organizado en compartimentos que evocan un gran archivo mental. Las piezas, concebidas como instantáneas cercanas al formato de las polaroids, muestran distintos grados de nitidez y ausencia. Realizadas con técnicas diversas como óleo, acrílico o dibujo, las obras varían en tamaño según la intensidad del recuerdo que representan, sin establecer jerarquías, sino reflejando la forma en que estos emergen o se desvanecen en la mente.

Uno de los elementos centrales de la instalación es una puerta rosa situada en el plano intermedio del espacio. Más que un objeto, funciona como un umbral simbólico que invita a ser atravesado. Tras ella, un espejo devuelve al visitante su propia imagen, generando un instante de confrontación íntima en el que la experiencia artística se vuelve personal. Este gesto refuerza la idea de que la exposición no solo representa una mente, sino que activa la del propio espectador.

Lalá, una artista consolidada

Laura Gracia, conocida artísticamente como Lalá, es artista, ilustradora y muralista. Su trabajo se caracteriza por un lenguaje expresivo y colorista, en el que conviven una mirada optimista y la exploración de dimensiones más introspectivas. A lo largo de su trayectoria ha participado en exposiciones individuales y colectivas en distintas ciudades españolas y ha desarrollado proyectos vinculados al arte urbano y la intervención en espacios públicos.

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Desde 2015 dirige La Fábrica de Arte, un espacio creativo ubicado en el barrio zaragozano de Miralbueno, que se ha consolidado como un punto de encuentro para la formación y el desarrollo artístico. Su práctica combina la investigación plástica con la dimensión pedagógica, manteniendo un diálogo constante entre creación y transmisión.