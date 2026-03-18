El cine de Zaragoza que primero fue frontón y después acogió veladas de boxeo y hasta actos falangistas

Antes que cine fue frontón. Después se transformó en pista de hielo y finalmente acogió los icónicos almacenes Galerías Primero. Frontón Cinema se convirtió en uno de los cines más populares de Zaragoza desde su enorme sala de la calle Cinco de Marzo (antiguamente denominada calle Requeté Aragonés). En 1932 se inauguró como frontón de pelota vasca, pero dos años después se instaló un equipo cinematografico y pasó a ser sala de cine.

Al proyectar películas de reestreno era uno de los más económicos de la ciudad y también de los más incómodos, ya que al transformarse en cine no se cambió la disposición original cuando abrió como frontón. De hecho, se cuenta que había que hacer auténticos esfuerzos para ver la película en cuestión si uno se sentaba en uno de los extremos.

Tampoco contaba con aire acondicionado, pero todo eso no impedía que los fines de semana se llenara hasta los topes, constatando el gran tirón que tenían entonces los cines. Pero además de proyectar películas, entre ese año 1934 y mediados de los 60, el Frontón Cinema también albergó veladas de lucha libre y boxeo, así como otros actos de distinta índole.

Momento del discurso del alcalde Luis Gómez Laguna, en noviembre de 1955 en el Frontón Cinema. / Gran Archivo Zaragoza Antigua

No en vano, la sala de la entonces calle Requeté Aragonés fue el escenario del mitin del 26 de enero de 1936 en que José Antonio Primo de Rivera vino por última vez en carne mortal a Zaragoza. Posteriormente, en noviembre de 1955, acogió un gran acto falangista en el que participaron el vicesecretario general del Movimiento, el jefe provincial del Movimiento, el presidente de la Diputación, el inspector nacional de la Vieja Guardia, el delegado nacional de Ex Combatientes y hasta del alcalde Luis Gómez Laguna, como puede verse en la fotografía adjunta.

En agosto de 1963 volvería a convertirse en frontón y en abril de 1973 se transformó en una conocida pista de patinaje sobre hielo bajo el nombre de 'El Ibón'. Después de unos años se cerró y el enorme local albergó los emblemáticos almacenes de Galerías Primero, la cadena zaragozana fundada en 1957 por Plácido Muñoz.