La compañías de titiriteros de Aragón celebran su día: "Los títeres están por la paz y contra las guerras"

UNIMA Aragón -Unión Internacional de la Marioneta- celebrará, por segundo año consecutivo, el Día Mundial de la Marioneta, el jueves 19 de marzo, con una velada que tendrá lugar en el Teatro Arbolé de Zaragoza, a las 19.00 horas, con un lema contundente y necesario: “Los títeres están por la paz y contra las guerras”. La entrada es libre hasta completar aforo, pero hay que reservar entrada en la web del teatro.

En este segundo encuentro, que estará presentado por la actriz y titiritera Arantxa Azagra, directora de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, hay que destacar la participación de un titiritero palestino, actualmente residente en Granada, cuyo padre y maestro sigue actuando en Gaza con sus títeres. También se leerá el Mensaje del Día Mundial de la Marioneta, redactado por el titiritero de Mali, Yaya Coulibaly, y que desde UNIMA Internacional se lee en todo el mundo. Y se entregará el II Premio UNIMA Aragón al diseñador gráfico y cartelista, Isidro Ferrer, por su compromiso y su trabajo artístico relacionado con el teatro y el teatro de títeres.

Imagen de la obra inspirada en Goya 'A garrotazos' / Teatro Arbolé

La velada contará con breves actuaciones que se iniciarán con la pieza 'A garrotazos!', que fue estrenada en San Sebastián, dentro de la programación Donosti 2016 Capital Cultural Europea. Se trata de una interpretación teatral de diversos grabados y cuadros de Goya, una creación colectiva de UNIMA Aragón, interpretada por socios de esta organización.

Otros dos números, también bajo el lema "Por la paz y contra las guerras", serán los presentados por la socia Marta Cortel (El Mar del Norte), titulado 'La Herradura', una pieza de teatro documental sobre el abuelo de la actriz que ejercía de herrero y que padeció la tristeza y el aislamiento durante las épocas de la guerra y posguerra en su pueblo; y por el socio Domingo Castillo (Teatro de Medianoche), titulado 'Presencias de la ausencia, memoria de las ruinas del viejo pueblo de Belchite'.

Isidro Ferrer, Premio UNIMA Aragón

El II Premio UNIMA Aragón se otorga este año a una de las figuras aragonesas con mayor proyección internacional, el ilustrador y diseñador gráfico, Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño en 2002 y Premio Nacional de Ilustración en 2006. Su formación inicial fue en arte dramático, en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, aunque derivó posteriormente a la ilustración y diseño. Aprendió los rudimentos de la diagramación y la tipografía en los talleres de Heraldo de Aragón y luego aprendió todo lo demás en el estudio barcelonés de su maestro y amigo, Pere Torrent, Peret.

En Isidro Ferrer se une el teatro, la construcción de figuras y dioramas, el aliento del títere, la pasión por las sombras teatrales, visible en una de sus últimas producciones: una nueva edición del 'Frankenstein' de Mary W. Shelley. Ha editado libros para obras de títeres o que han servido para recrear producciones de títeres, multitud de carteles para diversos eventos o festivales donde los títeres son protagonistas, buena parte de su obra tiene una extraña conexión con el mundo de la marioneta, como esas figuras que él mismo construye, fotografía e introduce luego en la ilustración.

Este Premio de los marionetistas aragoneses, a diferencia de otras asociaciones artísticas, no se concede a ningún miembro su profesión, sino a las personas que, desde otras artes o profesiones, como la escritura, el periodismo, las artes plásticas y musicales o la gestión teatral, han demostrado un evidente interés y una duradera promoción de nuestro viejo arte teatral. Isidro Ferrer es, pues, una persona merecedora de todo nuestro reconocimiento. El premio será entregado por Paco Paricio, director de la compañía Titiriteros de Binéfar y actual presidente de UNIMA España.

Títeres solidarios

La organización teatral UNIMA es la más antigua del mundo. Es una Organización Internacional No Gubernamental, beneficiaria de un estatuto consultivo en la UNESCO. Presente en más de 90 países, sus miembros contribuyen al desarrollo del arte de la marioneta: titiriteros, apasionados por el arte de la marioneta o aquellos que trabajan en este arte. Realiza una gran labor de diplomatura cultural. Asimismo, permite descubrir todos los campos de la marioneta, pero también publicaciones e información sobre el desarrollo de la marioneta en el mundo.

El evento será solidario con los titiriteros de Palestina / Teatro Arbolé

En el caso de UNIMA Aragón cuenta con 23 socios, que comprenden a todas las compañías profesionales de Aragón más algunas personas independientes. Tras muchos años de trayectoria, agrupando a todas las compañías profesionales aragonesas, presenta públicamente su trabajo para dar a conocer esta organización y poner en valor este arte, recorriendo con estas veladas anuales todos los teatros aragoneses. Si el año pasado fue en el Teatro de la Estación, esta vez acoge esta II Velada el Teatro Arbolé, tan implicado en la promoción de la marioneta en Aragón y el mundo entero. Está dirigida al público en general, a las profesionales y compañías teatrales, y especialmente a profesores y alumnado de las escuelas de teatro.

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Las entradas, a cero euros, es conveniente reservarlas en la web del teatro Arbolé. También se puede acudir, si quedan butacas libres, el día del evento. Se solicitará a los presentes una ayuda económica para los titiriteros que en Palestina desarrollan su peligroso y necesario trabajo en medio de un desastre que no cesa.