El alegato de un artista 'aragonés' contra las zonas VIP de los festivales: "Es un poco ridículo esto"

Los festivales de música hace tiempo que son un punto de encuentro en torno a la música y los conciertos y eso conlleva que no solo los artistas y el público propiamente dicho tenga su espacio sino que las grandes citas reservan un espacio especial y único para sus invitados que suelen ser desde personalidades hasta 'inflluencers' y otro tipo de perfiles.

Eso mismo ha sucedido recientemente en el festival Lollapalooza de Argentina donde en su cartel estaba uno de los artistas españoles más prometedores que cuenta, además, con raíces aragonesas (de ahí su nombre) en el municipio turolense de Cuevas de Cañart. Se trata de Guitarricadelafuente que, en medio de su actuación, no pudo resistirse a quejarse de la situación.

"Es un poco ridículo"

Y es que un espacio estaban apelotonados todos sus fans mientras que en una extensísima zona VIP apenas había una decena de personas dejando un contraste y un panorama desolador: "Este espacio podrían haberlo dejado un poco más para la gente, que está esto vacío", reivindicó Guitarricadelafuente entre el delirio de su público, y prosiguió: "Es un poco ridículo, la verdad, pero gracias por haberme traído. Muchas gracias. Buenos Aires", señaló antes de continuar con su actuación en un vídeo que ha trascendido a través de las redes sociales.