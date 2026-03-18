El alegato de un artista 'aragonés' contra las zonas VIP de los festivales: "Es un poco ridículo esto"
El cantante se gana la ovación de su público al criticar el espacio reservado para sus seguidores
Los festivales de música hace tiempo que son un punto de encuentro en torno a la música y los conciertos y eso conlleva que no solo los artistas y el público propiamente dicho tenga su espacio sino que las grandes citas reservan un espacio especial y único para sus invitados que suelen ser desde personalidades hasta 'inflluencers' y otro tipo de perfiles.
Eso mismo ha sucedido recientemente en el festival Lollapalooza de Argentina donde en su cartel estaba uno de los artistas españoles más prometedores que cuenta, además, con raíces aragonesas (de ahí su nombre) en el municipio turolense de Cuevas de Cañart. Se trata de Guitarricadelafuente que, en medio de su actuación, no pudo resistirse a quejarse de la situación.
"Es un poco ridículo"
Y es que un espacio estaban apelotonados todos sus fans mientras que en una extensísima zona VIP apenas había una decena de personas dejando un contraste y un panorama desolador: "Este espacio podrían haberlo dejado un poco más para la gente, que está esto vacío", reivindicó Guitarricadelafuente entre el delirio de su público, y prosiguió: "Es un poco ridículo, la verdad, pero gracias por haberme traído. Muchas gracias. Buenos Aires", señaló antes de continuar con su actuación en un vídeo que ha trascendido a través de las redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán 'lo antes posible
- Oficial: José Luis Oltra se convierte en el nuevo entrenador de la SD Huesca
- Unas cámaras térmicas con 'alto grado de detalle' grabaron el asesinato de Plasencia de Jalón
- Lalo cierra el fichaje del atacante Jaume Jardí por el Real Zaragoza para las tres próximas temporadas
- La gesta del Córdoba que dibuja el camino del Real Zaragoza: 'Fue una cuestión de confianza y de creer
- Francho, capitán del Real Zaragoza, lleva casi cuatro meses jugando con el menisco roto
- ¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde
- El Real Zaragoza y el Deportivo se enzarzan en comunicados por las entradas para Riazor