El grupo aragonés Vinos Chueca vuelve a los escenarios con 'La gira del último cartucho'

El grupo aragonés Vinos Chueca vuelve a los escenarios despues de un largo periodo de tiempo, para 'La gira del último cartucho', título con el que la banda liderada por el cantautor urbano, Fernando Bastos 'El Magras' hace gala de su habitual ironia y pretende desquitarse de este largo parón musical.

Esta veterana banda tiene su origen en el rock urbano de extrarradio de los años 80, representado en su grupo originario, Tela de araña, que tras llamarse durante una etapa, Bandera Blanca, termina por adoptar el nombre de la icónica taberna Vinos Chueca, ubicada en el barrio rural de Casetas.

En esta ocasión la propuesta cuenta, además de con 'El Magras', con Pepe Vazquez y Roberto Artigas, 'GranBob', músicos que han acompañado a Bastos durante décadas, para presentar un concierto en el que han recopilado las canciones más representativas de su trayectoria. Un concierto emocional que da prioridad a las canciones, defendidas con guitarras, cuidadas voces y armónicas.

El concierto inaugural de la gira, pensada para teatros, centros cívicos y locales con posibilidad de estar sentado, se celebró el pasado 27 de febrero en la sala zaragozana El Corazón verde con todas las entradas agotadas. La gira, que pretende visitar las principales localidades aragonesas a lo largo de 2026 y 2027, recalará este sábado 28 de marzo a las 19.00 horas en el Centro Cívico Joaquín Carbonell de Casetas. Las entradas anticipadas, a un precio de 8 euros, ya están a la venta en aragontickets.com y en la taberna Vinos Chueca de Casetas. También se podrán adquirir el mismo día del concierto en la taquilla por diez euros.