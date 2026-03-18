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Jazmín Beirak presenta en Zaragoza el Plan de Derechos Culturales del ministerio

La sede de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón ha acogido este miércoles el acto organizado por la asociación Procura

Saúl Esclarín, presidente de Procura, con Jazmín Beirak, este miércoles.

Saúl Esclarín, presidente de Procura, con Jazmín Beirak, este miércoles. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

La directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak, ha presentado este miércoles en la sede de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón en Zaragoza el Plan de Derechos Culturales 2025-2030 del ministerio. Lo ha hecho en un acto organizado por la asociación Procura (Profesionales de la cultura en Aragón) en el que Beirak ha estado acompañada por las personas que, desde Aragón, han formado parte del proceso de elaboración de este plan.

Un documento que «busca transformar la gestión cultural en España, pasando de un modelo basado solo en el acceso al consumo a uno que garantice el ejercicio de los derechos culturales. Se articula en ejes fundamentales como la adecuación del marco laboral y profesional, la vertebración territorial y la interseccionalidad».

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El coloquio, en el que Jazmín Beirak ha estado acompañada por el presidente de Procura, Saúl Esclarín, ha llenado la sala habilitada para su celebración, fundamentalmente por profesionales del sector.

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