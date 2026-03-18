La guerra de Irán cancela un concierto en Zaragoza: este es el motivo
La banda se ha visto obligada a cancelar la gira española que iba a realizar durante el mes de abril
"Por la situación en Oriente Medio los vuelos desde Australia que hacen escala allí están siendo cancelados, así que a varios miembros del grupo les va a ser imposible llegar. Si a eso le sumamos que otras rutas que eviten esa zona, a día de hoy tienen unos precios desorbitados, se hace inviable la gira económicamente". Con este mensaje, la promotora de la banda australiana Asteroid B612, que iba a actuar en La lata de bombillas de Zaragoza el próximo 21 de abril, ha anunciado la cancelación de su gira por lo que no actuará en la capital aragonesa.
"Es una pena porque teníamos muchas ganas de tenerles por aquí presentando su disco tras más de 25 años sin ninguna nueva grabación pero más pena da ver que se están masacrando a personas en guerras que solo causan muerte y destrucción. Siempre es momento para gritar ¡¡NO A LA GUERRA!!", concluyen un mensaje en el que aseguran que devolverán las entradas a todos los que las hayan comprado por el método en el que lo hicieran.
Amplia gira por España
La banda tenía una amplia gira programada en España donde iban a pasar, además de por Zaragoza, por ciudades como Madrid, Oviedo, San Sebastián, Vitoria, Soria, Alicante, Valencia y Villarreal, entre otros lugares.
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