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La opinión de Carmelo Moya sobre la plaza de toros: SOS Zaragoza

Se han confirmado los peores augurios y no habrá empresario ni feria taurina de San Jorge en la capital aragonesa

La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza.

La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza. / ÁNGEL DE CASTRO

Carmelo Moya

Carmelo Moya

ZARAGOZA

¿Es que alguien con dos dedos de frente esperaba otro desenlace? Lo intuían calvos y peludos y ayer este mismo papel hizo su predicción certera, 'sorry'. Y se ha cumplido. DPZ convocó el concurso a menos diez en vez de en septiembre o así y ahora, todos con los pantalones por los suelos.

La peña sin toros; los jurídicos de la casa –qué espaldas más anchas han de tener los pobres–, histéricos; la imagen de Zaragoza gravemente dañada y el futuro del toreo, oscuro. ¡Plato!

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