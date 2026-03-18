La opinión de Carmelo Moya sobre la plaza de toros: SOS Zaragoza
Se han confirmado los peores augurios y no habrá empresario ni feria taurina de San Jorge en la capital aragonesa
¿Es que alguien con dos dedos de frente esperaba otro desenlace? Lo intuían calvos y peludos y ayer este mismo papel hizo su predicción certera, 'sorry'. Y se ha cumplido. DPZ convocó el concurso a menos diez en vez de en septiembre o así y ahora, todos con los pantalones por los suelos.
La peña sin toros; los jurídicos de la casa –qué espaldas más anchas han de tener los pobres–, histéricos; la imagen de Zaragoza gravemente dañada y el futuro del toreo, oscuro. ¡Plato!
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