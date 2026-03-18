Morrissey sitúa el de Zaragoza como el segundo mejor concierto de su gira
El artista británico actuó en la sala Mozart del Auditorio el pasado sábado en una noche histórica
El público zaragozano lo tuvo claro (casi desde el minuto uno), el concierto de Morrissey del pasado sábado en la sala Mozart del Auditorio fue un bolo de los que hacen historia y de los que se podrá decir 'yo estuve allí'. Y es que la opinión fue unánime, incluso entre la crítica especializada que asistió a la actuación.
Pero, además, Morrissey ha confirmado que para él también fue un concierto muy especial. De hecho, se le vio especialmente cómodo sobre el escenario durante las 19 canciones que le regaló al público incluso dándole la mano al público a través de la valla antiavalanchas instalada en la sala Mozart por primera vez en la historia.
El ránking de la gira
Ahora, a través de su web le ha mandado un escueto pero directo mensaje a sus fans. Bajo el título 'That was the tour that was', el británico ha revelado su particular ranking de la gira europea. El mismo está encabezado por su concierto de Milán, pero en segunda posición aparece Zaragoza por delante del de Sevilla dos días después. El top cinco se completa con su 'show' de Luxemburgo y el de Londres en el O2 Arena.
De hecho, hace unos días, Morrissey, subió un vídeo del concierto de Zaragoza a través de sus redes sociales con el mensaje "Gracias, Zaragoza!".
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