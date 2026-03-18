El musical sobre la vida de Goya llega al Teatro Principal de Zaragoza: "Es un riesgo presentar una producción en 'su casa'"

Una capa humana distinta sobre el pintor universal Francisco de Goya. Eso es lo que ofrece 'Goya. La melodía de una leyenda'. La creación original de Tom Vega recalará en el Teatro Principal de Zaragoza entre el 25 de marzo y el 5 de abril, después de haber debutado el pasado mes de febrero en Málaga y dentro de una gira nacional que terminará en Madrid. Diez funciones que suponen un reto para la producción y los actores, puesto que estarán en "la casa de Goya".

Desde su llegada a Madrid con su amigo Bayeu, el Goya cortesano, su relación con Carlos VI o la reina María Luisa, la relación con la Duquesa de Alba o Godoy, el ancla con Zaragoza por medio de Bayeu, Josefa y Martín Zapater, y un Velázquez fantasmagórico que le guía en la búsqueda de la eternidad, son instantes que llenan esta obra concebida por Tom Vega, con la dramaturgia de Ignasi Vidal y dirigida por Juan José Afonso.

Una versión actualizada de la vida de un hombre complejo y contradictorio, entre el poder y la censura, pero con una idea clara de su visión del mundo, de la política y de una sociedad en un momento de cambio histórico. A través de una trama llena de emoción, giros dramáticos y momentos de humor, 'Goya. La melodía de una leyenda' acerca al espectador a la dimensión más humana del genio.

Francisco de Goya en "carne mortal"

Según ha detallado José María Turmo, gerente del Patronato de las Artes Escénicas, esta es la oportunidad de "traer a Goya en carne mortal" a este teatro que el propio Goya conoció y del que fue coetáneo. Tanto Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, como Pedro Olloqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, han subrayado el trabajo conjunto de ambas instituciones para programar este tipo de eventos de cara al bicentenario del fallecimiento de Goya: "Zaragoza es la ciudad a la que siempre volvió Goya y hay que poner en valor esta vinculación", ha afirmado Fernández.

José María Turmo, Sara Fernández y Pedro Olloqui durante la presentación de 'Goya. La melodía de una leyenda' / JOSEMA MOLINA

Por su parte, Olloqui ha vuelto a aclarar que es necesario remarcar la identidad aragonesa del de Fuendetodos de cara a la celebración, ya que si bien desde el Ministerio de Cultura se intenta remarcar la universalidad del artista, desde el Gobierno de Aragón considerarían un "fracaso" si no se reafirma la "aragonesidad" de Goya: "Debemos ser reconocidos por todos los españoles".

Así, desde el gobierno local y regional creen que este musical es un "acierto" para acercar la figura de Goya al público, porque da una visión distinta. Sin embargo, la plaza en la que se instalará desde el próximo miércoles la producción de Showprime es complicada. A juicio de Turmo, es un "riesgo presentar una producción de Goya en su casa" y espera que "las cenizas de Goya no se revuelvan allá donde estén".

Rigor histórico a ritmo de música pop

El elenco recoge el guante sin miedo pero con respeto: "El amor que le tenéis los aragoneses a Goya nos hace ver la riqueza del personaje y llegar con más respeto", ha aseverado Javier Godino, quien se pondrá en la piel de Francisco de Goya y Lucientes. La dupla escénica la completará Erika Bleda como la Duquesa de Alba, que ha invitado a quienes asistan a que "se dejen sorprender". Sobre las tablas, además de los protagonistas, estarán Leo Rivera como Godoy, Silvia Luchetti en el papel de la reina María Luisa, Paco Morales será Floridablanca, Germán Torres representará a Martín Zapater y Diego Molero dará vida al gran Inquisidor.

Godino ha querido dejar constancia de que Goya, en su opinión, fue un "gran pacifista", además de una "voz importante en la cultura de la época". La ascendencia del pintor aragonés sobre las artes en España en los dos últimos siglos ha sido preponderante, por lo que Godino ha reconocido, como actor, que "todos somos familia de Goya de alguna manera".

Javier Godino y Erika Bleda caracterizado como Goya y la Duquesa de Alba / JOSEMA MOLINA

En la construcción de los personajes, los dos protagonistas han hecho hincapié en la importancia de documentarse: "Era un hombre muy discreto; cambió el mundo a través del arte y lo sigo investigando". No les da miedo que el contexto ligero de un musical en tono pop-rock pueda banalizar una figura de esta envergadura en un tiempo histórico tan complejo y transcendental. "Es imposible la banalización por el tipo de personaje que es", confía Godino. Según Bleda, el tono pop ayuda a acercarlo al público y las canciones son "pegadizas".

En concreto, el productor Maximiliano Martínez, ha invitado al público zaragozano a prestar atención a un corte musical, de los 20 números de los que consta el espectáculo, que se titula 'Zaragoza' y es una "especie de jota pop". Por supuesto, el musical contará también con un gran número final en el que se resume el entusiasmo por la vida, pese al fracaso, que tenía Goya.

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Como adelanto de lo que se podrá ver en el gran teatro de Zaragoza, Godino y Bleda han interpretado durante la presentación una de las piezas del musical. Se trata de la escena en la que la Duquesa de Alba y Francisco de Goya coinciden en el estudio del pintor, donde aguarda el primero de los retratos que él realizó de ella.