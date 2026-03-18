Vetusta Morla anuncia el regreso más esperado del año, ¿habrá concierto en Zaragoza?: cómo comprar las entradas
La banda realizará una gira durante este 2026 dos años después de que decidiera tomarse un descanso
Hace casi dos años, en abril de 2024, Vetusta Morla, una de las bandas españolas referentes y que han marcado una época en la música del país, anunciaron un parón en su actividad después de muchos años de actividad ininterrumpida. En aquel anuncio, que puso en alerta a sus fans, en todo caso, dejaban claro que "si todo iba bien" regresarían en 2026.
Y la banda ha demostrado tener palabra ya que acaba de anunciar su regresdo con un emotivo vídeo a través de sus redes sociales y su web. "Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay "algo". Ese “algo” es nuestra forma de creer en el futuro. Es el tiempo de la música que no se ve", anuncian.
Cómo comprar las entradas
Vuelve con un 'tour', 'Gira de vuelta. Canciones de ida' que se desarrollará a lo largo de este 2026. ¿Estará Zaragoza incluida? Todo hace indicar que sí, pero, de momento, habrá que esperar para saberlo ya que las fechas y ciudades de estos conciertos serán desvelados "próximamente".
Lo que sí se sabe ya es cómo será la venta de entradas para esta esperada gira, El martes 24 de marzo a las 12.00 horas se activará la preventa exclusiva a través de Valientes, Comunidad Vetusta Morla, un espacio de suscripción gratuita con contenido único para los seguidores de la banda. El 26 de marzo a la misma hora, la venta general.
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