25 años 'desafinando' Zaragoza, de pedir silencio para escuchar a Faemino y Cansado en la tele a crear un festival único en España: "Tenemos la obligación de ofrecer algo distinto"

Era el año 2001 y, aunque no tenía claro todavía qué quería hacer, Víctor Domínguez abrió un bar. "Recuerdo que me ayudó mi padre económicamente y que pasaba mucho tiempo solo con una guitarra y el ordenador. Hacíamos cosas un poco locas, desde poner a Faemino y Cansado en la tele y mandar callar a la gente para verlos hasta llenar las paredes de sábanas para que la gente pintara o hacer 'bodypainting' sobre cuerpos desnudos de gente. Fue una revolución, estábamos siempre llenos, hacíamos conciertos...", rememora el promotor y activista cultural.

Aquel local, situado en la calle San Antonio María Claret de Zaragoza, fue el germen de la promotora Desafinado Producciones. "Cuando monté el bar tenía muchas ganas de dedicarme a algo que no sabía ni lo que era en el fondo, porque yo no quería tener un bar, quería crear un espacio de creación, un lugar donde poder disfrutar de gente que tuviera los mismos intereses que yo, y poco a poco me he dado cuenta de lo que quería realmente, organizar cosas para pasármelo bien con la gente", reflexiona en voz alta Víctor Domínguez.

El salto a un lugar más grande

Desafinado Café pronto se convirtió en un lugar de referencia y surgió la idea de montar ya algo más grande donde se pudieran hacer conciertos de una manera más profesional ya que en el café ya se hicieron los primeros, pero no estaba acondicionado y llegaron los primeros cierres por parte del ayuntamiento por este motivo. "Abrimos el Desafinado Club en Gran Vía en 2003 donde durante cinco años estuvimos haciendo actuaciones de todo tipo con todos los artistas de la ciudad, fue algo muy heavy a nivel de experimentación", rememora.

Uno de los muchos conciertos que se celebraron en el Explosivo. / IVÁN CAMACHO

Por aquel entonces, Víctor Domínguez ya actuaba como promotor y había organizado conciertos en otras salas como la Reset, pero desde allí se relanzó la maquinaria de promover conciertos. Y, de ahí, de ese bar, surgió la idea de crear un festival único en España entonces dedicado a la música negra, el Slap!, que nacería en 2009.

Herencia de la música negra

¿De dónde surgió la idea? "De seguir el instinto, ser natural y dejarme guiar por lo que me gustaba a mí y a mi entorno. Algo que viene de mi padre, de las colecciones de música negra que tengo en casa y supongo que me viene toda la pasión por ahí, esta ciudad es lo que es musicalmente gracias a la base americana. Y a partir de ahí pensar en un festival para bailar y pasarlo bien". De hecho, confiesa, "no tenía muy claro qué era eso de la música negra, cuando eres tan joven y no lo oyes porque por ahí no existe eso, no eres consciente de lo que es".

Ahí nació el Slap! Festival que vivió sus años de gloria en el Cámping de Zaragoza y que como marca se ha ido replicando en conciertos, por ejemplo, en las Fiestas del Pilar, o en sesiones en diferentes salas. "Algo que pronto va a regresar", explica Víctor Domínguez, "ya tenemos algunas fechas en salas".

Un festival cuyo nombre llegó como una premonición. "Fuimos a ver un concierto de Sly & the Family Stone en San Sebastián. Es uno de los grandes compositores de música negra y su bajista Larry Graham fue el inventor del slap, la manera de tocar el bajo. En una canción tiró las gafas y tras rebotar siete mil veces acabaron en mis manos, así que se llama así en homenaje", explica Víctor Domínguez.

Una de las ediciones del Slap! celebrada en el Cámping de Zaragoza. / SLAP!

Pero, además, una vez terminada la aventura del Desafinado Club, Domínguez se metió en otro proyecto, la sala Explosivo (calle La Salina) con la que dio un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a los conciertos: "Hicimos ya conciertos con grupos importantes y, de hecho, allí compramos nuestro primer equipo de música que, posteriormente, fue el que se utilizó en el escenario exterior de Las Armas cinco años más". Sí, porque por si fuera poco, Víctor Domínguez, con Desafinado, también fue uno de los responsables junto a Sergio Vinadé (El Fantasma Producciones) de la mejor etapa de Las Armas, referente cultural en toda España: "Nos juntamos la visión del Desafinado con la de El fantasma de los ojos azules y por eso dio lugar a algo tan especial, los dos mundos nos fundimos en uno".

Romper la hegemonía cultural

La segunda acepción del término 'desafinar' en la RAE dice: "Decir en una conversación algo indiscreto o inoportuno". Y eso precisamente lo que lleva haciendo desde hace un cuarto de siglo Desafinado Producciones, romper la hegemonía cultural y colorear Zaragoza, y Aragón, de sonidos y propuestas diferentes.

Ahora, cuando Desafinado acaba de cumplir 25 años, Víctor Domínguez (metido de lleno ahora en Ocre -Organización Cultural en Entornos Rurales- donde ha confluido con Desafinado y que dio lugar a proyectos como El bosque sonoro o el Divino Festt) sigue con más ganas que nunca. "Queremos seguir con la línea clásica apostando por la música negra y, al mismo tiempo, lanzar una nueva en la que mirar más hacia una cultura más joven, más 'underground' y urbana".

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Siempre con un objetivo en la cabeza: "Queremos volver a disfrutar tanto como lo hacíamos antes, pero, además, creo que tenemos la obligación de ofrecer algo distinto a la sociedad. Tenemos la sensación de que todo se consume de la misma manera, hay un riesgo en que las salas desaparezcan, en que la escena local cada vez sea más floja, se favorece mucho los macro y los grandes eventos o las propuestas incluso que vienen de fuera, y eso es lo más alejado a nuestra propuesta artística", concluye.