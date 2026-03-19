El Divino Fest ya está aquí: música, vino y territorio se dan la mano en una experiencia única en Cariñena

Los próximos 26 y 27 de junio, el festival DIVINO celebra su segunda edición consolidándose como una de las propuestas culturales más singulares del panorama aragonés. Ubicado en el entorno natural del Santuario de la Virgen de las Lagunas, en Cariñena (Zaragoza), el evento propone una experiencia inmersiva que fusiona música, vino, naturaleza y comunidad.

Durante dos jornadas y en horario de 19:00 a 06:00, DIVINO reunirá a cerca de 1.000 asistentes en tres espacios diferenciados, con dos escenarios principales y un espacio destinado a la música en el centro de Cariñena. El festival apuesta por una programación artística contemporánea, alineada con las nuevas tendencias musicales y dirigida a un público joven —principalmente entre 16 y 35 años— que busca experiencias culturales auténticas y conectadas con la identidad y el territorio.

Una de las claves diferenciales de DIVINO es su modelo de acceso y experiencia vinculada al vino. El festival ofrece distintas modalidades de entrada —Abono general, Entrada de día y camping— desde 19,50 euros, integrando un sistema único que conecta al público con el territorio. “La botella es la entrada”, en DIVINO no se compran entradas, se compran botellas de vino o ginebra y con ellas corresponde el acceso al festival. Esta dinámica convierte la entrada en una experiencia previa al propio festival, reforzando el vínculo entre asistentes, producto local y entorno.

Más allá de la música, DIVINO se presenta como un proyecto con valores claros: diversidad, cohesión, sostenibilidad y compromiso social. Su propuesta pone en valor el entorno vitivinícola de Cariñena, integrando el vino como parte esencial de la experiencia, en diálogo con el paisaje y la cultura local.

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Tras el éxito de su primera edición, que logró una amplia repercusión en medios regionales y especializados, DIVINO 2026 da un paso más en su crecimiento, reforzando su impacto tanto a nivel local como nacional y consolidándose como un evento de referencia dentro de los festivales boutique en España. DIVINO no es solo un festival: es una celebración de la cultura contemporánea en conexión con el territorio.