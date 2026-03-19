El Brizna anuncia su festival "más redondo de la historia": este es el cartel completo

El Brizna Festival acaba de desvelar el cartel de la edición de este año que se celebrará el 31 de julio y el 1 de agosto en Ayerbe. "Estamos muy felices, es sin duda uno de los carteles más redondos de nuestra historia", han asegurado desde la organización en el acto de presentación de la cita, que se ha celebrado en la sala El Veintiuno de Huesca.

Iseo & Dodosound, Él mató a un policía motorizado, Queralt Lahoz, Hinds, Arizona Baby y Hostia Pedagógica conforman el cartel de bandas que actuarán en la cita oscense a los que se sumarán desde los platos Jotapop, DJ Barbara Gartland, RdeRumba, Florida & Hermoso, Hurtell DJ, Tremendo capazo e Íñigo Perlez DJ. El festival reafirma así su identidad como una de las propuestas culturales más singulares del verano aragonés, combinando música, artes contemporáneas, participación y territorio en un formato propio, arraigado en el medio rural.

La presentación ha contado con la participación de AntonioBiescas, alcalde de Ayerbe; Rebeca Armada Nasarre, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ayerbe; Carlos Sampériz Enguita, consejero de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca; Luis Costa, gerente de la Sala El 21; y Víctor Domínguez, director de Ocre.

Brizna volverá a desplegarse en algunos de sus espacios más reconocibles, como La Fontaneta, el ya emblemático recinto de pacas y el Escenario Piscina, manteniendo la personalidad que ha convertido al festival en una cita cultural diferenciada dentro del panorama aragonés.

La programación ya confirmada incluye, el viernes 31 de julio, la música de Arizona Baby y Tremendo Capazo en La Fontaneta, además de las actuaciones de Él Mató a un Policía Motorizado, Hinds, Jotapop DJ e Íñigo Pérez DJ en el Espacio Brizna.

El sábado 1 de agosto, el festival continuará con una sesión diurna en el Escenario Piscina a cargo de Florida y Hermoso; por la tarde, La Fontaneta acogerá a Queralt Lahoz y R de Rumba; y ya por la noche,el Espacio Brizna recibirá a Iseo & Dodosound, Hostia Pedagógica, Bárbara Gartland DJ y Hurtell DJ, además de un espectáculo teatral de Teatro sobre ruedas, con dos pases.

La organización ha avanzado, además, que esta no será todavía la presentación completa del festival y que Brizna 2026 aún guarda nuevas sorpresas que se darán a conocer más adelante.

Cómo comprar las pulseras

Las pulseras para el festival ya están a la venta a un precio de 10 euros. Con ellas, se tiene acceso libre a los conciertos (excepto a la Fiesta de Bienvenida y Piscina), hay precios especiales en las barras así como en las 'food trucks' y se permite el acceso a la 'Pool party' del sábado.

Una de las principales novedades de esta edición es que el escenario de La Fontaneta contará con un día más de programación que el año pasado, sumando también actividadel viernes. De este modo, este espacio naturalrefuerza su papelcomo uno de los enclaves más característicos del festivaly como uno de sus principales signosde identidad.

Además, la organización ha subrayado que el 80% de las actividades de Brizna 2026 serán gratuitas, una apuesta que busca seguir ampliando el acceso a la cultura,favorecer la participación de públicos diversos y mantener el vínculo del festival con el territorio y la comunidad.