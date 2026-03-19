Elma Correa define la frontera en su novela 'Donde termina el verano': "Lo que está ocurriendo con Trump está llegando a un punto insostenible"

¿Dónde termina el verano?

Creo que no termina nunca. Es un ‘loop’ infinito hasta que alguien rompa con el ciclo de la violencia y de la culpa.

¿De qué manera moldea esa culpa a Elisa y Aimé?

A estas dos amigas las conocemos cuando son niñas, en una frontera en la que están a punto de pasar a una etapa siguiente. Ahí, son testigos y parte de un suceso dramático y violento. Luego, se separan y asistimos a las consecuencias que ese evento tiene en sus vidas, cómo cargan con el secreto y la culpa. Me interesaban las diversas respuestas al trauma: cómo para Elisa saberse responsable de este suceso la carcome tanto que encuentra en el olvido voluntario una manera de evasión y que, de una manera paradójica, la convierte en una paria de su futuro porque la culpa late ahí debajo de todo y la boicotea; al contrario de Elisa, Aimé toma ese dolor y lo convierte en un impulso, en una rabia, porque ella no quiere ser una víctima. Los dos modos de salir adelante son cuestionables, pero a mí me interesaba mucho no tener personajes perfectos; iban a ser absolutamente imperfectas, porque eso era lo que las iba a convertir en humanas.

En los entornos precarizados las vidas de las personas siempre están vulneradas y, en general, todas las personas que históricamente hemos sido ciudadanos de segunda clase: las mujeres, las personas racializadas o los migrantes, las infancias… todo aquel que no es un hombre blanco heterosexual, para ponerlo muy claro" Elma Correa — Autora de 'Donde termina el verano'

También se habla de las violencias estructurales que atraviesan las vidas de las protagonistas. Póngales nombre. ¿Cuáles son?

La pobreza es en sí misma una violencia tremenda, la pobreza es violenta. En los entornos precarizados las vidas de las personas siempre están vulneradas y, en general, todas las personas que históricamente hemos sido ciudadanos de segunda clase: las mujeres, las personas racializadas o los migrantes, las infancias… todo aquel que no es un hombre blanco heterosexual, para ponerlo muy claro. Por eso, todos estos grupos tenemos que hacer comunidad y tejer redes si es que queremos sobrevivir. Y esta era una cosa que me interesaba mostrar en la novela, de ahí que las relaciones entre ciertos personajes sea como lo que da luz al final de tantas cosas horribles.

No es solo violencia física.

Es una violencia que lo permea todo, es también psicológica y simbólica. Es una violencia, una opresión, constante y que no se puede tocar, no puedes hacer demasiado en contra. Muchos de los personajes del libro simplemente lo naturalizan, normalizan y asumen como algo dado y se rinden. Pero también hay otros personajes que no están dispuestos a dejarse vencer y creo que es ahí donde las tensiones de la novela se vuelven un poco políticas.

Elma Correa con su nueva novela / Rubén Ruiz

Todo eso sigue residiendo en la frontera, pero la actualidad entre EEUU y México es llamativa. ¿Se explica mejor desde la literatura realista o la ciencia ficción?

Lo que pasa en la vida real ahora mismo parece producto de la ciencia ficción, pero yo siempre apelo mucho al arte para comprender el mundo. El cine y la literatura nos permiten un acercamiento al otro que en muchos sentidos nos ayuda a sensibilizarnos. Y, a pesar de que la literatura no le debe nada a nadie y no le podemos exigir una función social, sí creo que nos ayuda a comprendernos los unos a los otros. Es indisociable lo que ocurre entre las zonas fronterizas del norte de México y el sur estadounidense. No es nuevo, pero es clarísimo que lo que está ocurriendo con el presidente Trump y sus nuevas políticas está llegando a un punto insostenible.

"Apuesto muchísimo por una literatura de la cotidianidad, de lo pequeño, de lo aparentemente ñoño y banal. Porque ahí se esconde la vida" Elma Correa — Autora de 'Donde termina el verano'

Cuando recibió el premio Biblioteca Breve dijo: “Es maravilloso que se haya premiado una novela sobre la amistad entre mujeres y no sobre el Imperio Austrohúngaro o cosas de esas que hacen los hombres”. ¿Hay que reivindicar las microhistorias?

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Apuesto muchísimo por una literatura de la cotidianidad, de lo pequeño, de lo aparentemente ñoño y banal. Porque ahí se esconde la vida, lo que nos pasa todos los días. Mi madre fue enfermera, todos los días salía de casa para cuidar a personas y a mí se me hacía poca cosa. Le decía: "¿Por qué no estudiaste para doctora?"; Y mi mamá me contó: "¿Sabes a cuántos pacientes atiende un médico en una guardia normal? A 50 ¿sabes cuántos pacientes atiendo yo, hija? A ocho". Imagina la atención, el cuidado y el detalle. Y eso es lo que sostiene la vida.