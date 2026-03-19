Todas las novedades sobre la San Diego Comic-Con Málaga 2026: se celebrará del 1 al 4 de octubre

Más metros cuadrados cubiertos, más superficie para actividades paralelas y unas fechas distintas, del 1 al 4 de octubre. Las principales novedades de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga han sido presentadas este jueves en Madrid por su director, Fernando Piquer. El recinto del Matadero ha servido de punto de encuentro para autoridades, influencers, creadores de contenido y actores que han recreado protagonistas de Marvel y otros superhéroes.

Principales novedades

Entre las principales novedades destaca la ampliación del espacio expositivo, que prácticamente duplicará su superficie al pasar de 10.800 metros cuadrados a 19.600 metros cuadrados gracias a la incorporación de un segundo pabellón exterior de 8.800 metros cuadrados. Como consecuencia, el número de stands también se duplicará.

El área de videojuegos -Gaming Plaza- pasará de 280 metros cuadrados a más de 2.000 metros cuadrados y estrenará una nueva ubicación interior independiente. Por su parte, la zona de juegos de rol -Ludic Plaza, ‘Sit&Play Area’- dispondrá de un espacio diferenciado y mucho más amplio distribuido en dos pabellones. Estas mejoras permitirán repartir las actividades por todo el recinto y facilitar la participación del público.

La zona 'Artists Alley' contará además con un área exterior independiente en el Village. Este espacio, que en 2025 recibió a artistas como Peach Momoko, Simon Bisley, Jorge Jiménez, Pepe Larraz y Claudio Castellini, volverá a reunir a dibujantes de cómic, ilustradores, autores de novela gráfica de primer orden que presentarán y venderán su trabajo directamente al público, acercando a los fans al proceso creativo de sus artistas favoritos.

Por último, el espacio Meet the Artist regresará tras la gran acogida de la pasada edición, ofreciendo nuevamente la oportunidad de conocer de cerca a figuras internacionales del cine, el cómic y la ilustración, obtener firmas y fotos e interactuar con ellas.

Estas mejoras buscan consolidar el evento como punto de encuentro para fans, profesionales y empresas del sector del entretenimiento y a cultura pop.

Matadero Madrid acogió la presentación de la segunda San Diego Comic-Con Málaga / Fran Extremera

Por su parte, el director general de Fycma-Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Ignacio Román, ha detallado que al recinto de más de 60.000 metros cuadrados cubiertos de la primera edición se le añadirán de 40.000 a 50.000 metros cuadrados más, que bajo carpas instaladas para la ocasión servirán para crear nuevos espacios. Además, algunos de los mismos tendrán acceso directo para facilitar el tránsito de los asistentes.

Las colas de acceso

Piquer ha reconocido los errores de una primera edición que no se pudo planificar con suficiente antelación. “Habrá colas, porque tiene que haberlas, pero estarán mejor organizadas en esta ocasión”, avanzó. No hay fechas para la puesta a la venta de las entradas, pero se trabaja intensamente para que estén listas en el menor tiempo posible.

El acto de presentación en la capital de España ha estado presentado por Claudio Serrano, actor de doblaje que dio vida a Batman en España, así como por el creador de contenido Hermoti.

Photocall en el Matadero de la San Diego Comic-Con Málaga / Fran Extremera

Corregir problemas

Los organizadores confiesan que suman más de cuatro meses de trabajo, en los que han escuchado y leído muchos de los comentarios que servirán para que la experiencia de los asistentes sea la adecuada. “Es una oportunidad para la ciudad y para el ecosistema económico y cultural nuestra tierra”, expresó Ignacio Román respecto a la consolidación de este gran acontecimiento global.

Una de las cuestiones fundamentales que se había puesto sobre la mesa hace ya meses era la posibilidad de buscar nuevos espacios de cara a la próxima edición. Pero en vez de distribuirlos incluso hasta parte del recinto ferial, la opción elegida pasa por generar pabellones temporales que contribuyan a generar el "mayor espacio cubierto" que haya tenido en toda su historia el propio Fycma-Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Este esfuerzo ha sido remarcado por la organización, que prevé abrir entradas independientes que salven los colapsos en horas punta que se vivieron en septiembre del pasado año.

Asistentes tratan de acceder a la Comic-Con / Jorge Zapata (EFE)

Preventa en exclusiva

Otra novedad será la preventa en exclusiva para los asistentes a la primera edición. Será una forma de contribuir a que las malas experiencias de algunos se vean recompensadas de cara a la cita del 1 al 4 de octubre de este año. Ha habido autocrítica, que era uno de los aspectos que más solicitaban los propios fans, después de haber pasado horas al sol en los accesos durante una primera edición que ha marcado un antes y un después para la San Diego Comic-Con, en su primer aterrizaje en Europa a través de la capital de la Costa del Sol.

Mejora de la oferta gastronómica

Otra de las mejoras previstas hace referencia a la oferta gastronómica. Se ha puesto el foco en cómo se organizan en los grandes festivales y eventos, para tomarlo como ejemplo. Así, se ajustarán los precios y se buscará comida más adecuada para un evento como este y de más variedad que en la edición de 2025.

Además, se ha atendido una de las principale reclamaciones de los asistentes del año pasado, permitiendo la entrada con agua y evitar asi los casos de mareos y deshidratación que se dieron en 2025, tras tantas horas de espera en las colas.

Bernal, durante la presentación de la segunda edición de la San Diego Comic-Con / Fran Extremera

Retraso del AVE Málaga - Madrid

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, esta vez no ha sorprendido en cuanto a su vestuario. Ha proclamado que la comunidad autónoma andaluza es una tierra de superhéroes, pero de los de carne y hueso, en relación a quienes han contribuido este año a auxiliar a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz o a la población de Grazalema. Ha invitado a todos los potenciales visitantes de un evento que trasciende las fronteras españolas y posiciona a Málaga como destino preferente para la cultura pop.

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A Arturo Bernal, como responsable de la Junta de Andalucía desplazado este jueves a Madrid, le preocupa asimismo la accesibilidad por tren. En este sentido no ha ocultado su interés por conocer los plazos definitivos para recuperar la alta velocidad a Málaga. Reconoce que para eventos como el previsto en octubre puede suponer un importante contratiempo “que no esté recuperado al 100% el servicio hasta finales de año”, como en los últimos días ha reconocido sobre el terreno el propio operador público Adif. Ha solicitado máxima celeridad en los trabajos que se desarrollan en Álora y asimismo se ha puesto a disposición del Gobierno central para poder hacer posible la normalización del servicio de cara a la temporada alta.