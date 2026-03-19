La Lonja recorre en una exposición los 250 años de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País

Un viaje al principal motor de desarrollo y progreso de la comunidad. Eso es lo que propone la Lonja de Zaragoza hasta el próximo 28 de junio con la exposición ‘250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón’. La muestra recorre en su 250 aniversario el origen y la historia de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP), una de las instituciones privadas más influyentes en el crecimiento cultural, educativo y económico de la comunidad. Organizada con la colaboración de la Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco, la exposición reúne documentos históricos, importantes obras de arte y contenidos audiovisuales que permiten comprender la influencia de ‘La Económica’ en el territorio y la sociedad.

La muestra también plantea un viaje a los valores que inspiraron su creación, ya que la institución fue fundada en 1776 por un grupo de ilustrados aragoneses convencidos de que el conocimiento y la educación eran herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo de la sociedad. De hecho, la importancia de ese pensamiento ilustrado y su herencia en el Aragón de hoy en día sobrevuela toda la exposición. Destaca en este sentido la figura clave de Ramón de Pignatelli, uno de los principales impulsores de la Real Sociedad Económica y símbolo de ese espíritu ilustrado.

La muestra también permite descubrir algunas de las iniciativas más relevantes promovidas por la institución a lo largo de sus 250 años de historia, como la creación en 1876 de la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, origen de la actual Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco. En este ámbito destaca como curiosidad la recreación de la primera oficina de la antigua Caja de Ahorros, un espacio que invita a viajar en el tiempo.

Pero además de recorrer la historia de ‘La Económica’, la exposición propone una experiencia cultural de primer nivel gracias a la exhibición de algunas de las obras de arte que posee la institución. Así, pueden verse varios ‘goyas’ (destaca el óleo ‘La Virgen impone el collar a Santa Teresa’ y un autorretrato de 1792), algunos cuadros de Francisco Bayeu (como ‘La caída de los gigantes’) e incluso un óleo de Pedro Pablo Rubens. "Es el autorretrato más importante que hay en el mundo de Rubens", ha subrayado el comisario de la muestra, Domingo Buesa, que ha apuntado que la Real Sociedad Económica "tiene 14 ‘goyas’ y un montón de cuadros de Bayeu".

En concreto, todas las obras que se exponen desde este jueves en la Lonja forman parte de la colección de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, otra institución nacida de ‘La Económica’. En este apartado, la exposición también incluye varios cuadros (algunos de gran formato) de Pepe Cerdá, los aguafuertes ‘Vistas de Roma’ de Piranesi o un gran retrato de Ramón de Pignatelli realizado en 1906 por Justino Gil Bergasa.

Una sala inmersiva

‘250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón’ permite asimismo conocer el pasado más reciente de Zaragoza mientras se recorre la historia de ‘La Económica’. Destaca en este sentido una imponente sala inmersiva en la que el visitante podrá sentarse y sobrevolar la ciudad y conocer los principales acontecimientos históricos gracias a una serie de proyecciones. "Si Pignatelli hubiera venido hoy aquí y no hubiera visto una exposición de futuro se habría decepcionado, por eso hemos querido incorporar las nuevas tecnologías", ha subrayado Buesa.

La muestra, que ha sido presentada este jueves por la alcadesa Natalia Chueca, el director de la RSEAAP, Honorio Romero, y el propio Domingo Buesa, articula su discurso expositivo en torno a nueve áreas temáticas.

La primera sitúa los orígenes de la institución en 1776 presentando el citado legado artístico (y también científico), para después centrarse en la figura de Pignatelli y en todo ese espíritu ilustrado como herramienta de progreso. El tercer espacio recuerda la Escuela de Dibujo impulsada por ‘La Económica’, mientras que el cuarto explica cómo evolucionó hasta la citada Real Academia de San Luis, vinculada a figuras como Goya o Josefa Amar y Borbón.

El resto de salas abordan la creación en 1876 de la antigua Caja de Ahorros y el crecimiento de Ibercaja y su obra social como motor de desarrollo de la comunidad. En este sentido, también se recorren los 150 años de la entidad financiera y su expansión, así como su transformación en banco en 2014 para concluir con un encuentro simbólico en el Monasterio de Cogullada entre Ramón de Pignatelli y el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco.

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En el marco de la exposición se ha organizado un ciclo de conferencias que se celebrará en el Patio de la Infanta hasta el 28 de abril. Los títulos de las ponencias, de entrada libre, pueden consultarse en la web de la Fundación Ibercaja.