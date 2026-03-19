Los premios Búho ya tienen nuevos ganadores

La Asociación Aragonesa de Amigos del Libro ha desvelado el palmarés de su trigésima cuarta edición en el que se constata el gran momento de las letras aragonesas y se reconoce a personas que "han destacado en la defensa y difusión del libro en Aragón".

Así, el jurado compuesto para la ocasión ha decidido reconocer a Manuel Vilas ("por su trayectoria literaria desde la docencia hasta el mundo editorial y literario"), a David Guirao ("por saber dar forma artística a lo más esencial de las palabras de una manera personal y a la vez universal") y a Julián Casanova ("por su libro 'Franco', de la editorial Crítica").

Además, la asociación también ha decidido entregar un premio al programa de Aragón Radio, 'La torre de Babel', dirigido por Ana Segura, "por ser un lugar de encuentro de los oyentes con el amplio mundo de la cultura"; y a la librería El reino del revés de Andorra "por su proyecto educativo en el que uno de sus pilares es el libro infantil y juvenil".

La entrega de premios se realizará en una fecha próxima al Día del libro, el 23 de abril.