Dos míticas bandas de rock aragonés comparten escenario por primera vez tras 50 años de trayectoria: "Un homenaje justo y necesario"

El rock aragonés cuenta con bandas de larga y sólida trayectoria que han conseguido reconocimientos en casa y fuera de ella. Ahora, dos de las bandas de leyenda de la comunidad compartirán escenario por primera vez tras 50 años en el Pozal Rock, que se celebrará en Casetas el próximo 25 de abril a partir de las 20.30 horas.

Pozal Rock "nos trae una edición para la historia", ha anunciado el festival a través de sus redes y ha proseguido: "Por primera vez y tras más de 50 años Tako y Pedro Botero estarán juntos en un escenario con 'show' completo por parte de ambas bandas. Un homenaje justo y necesario a dos de las bandas más grandes que ha dado nuestra tierra en una noche histórica que promete quedar para el recuerdo. Abrirá la noche Badana que con sus 40 años de historia sumados a los de los aragoneses hacen 130 años de rock and roll... ahí es nada".

Tanto Pedro Botero, originaria de Casetas, como Tako, procedentes de Ejea, son dos de las bandas más importantes que ha dado Aragón y que cuenta con un público fiel que responde a cada una de las llamadas de sus conciertos por lo que se espera una verdadera noche para la historia el próximo 25 de abril.

Cómo comprar las entradas

Las entradas para esta edición especial del festival estarán disponibles a partir del día 25 de marzo en el bar El Pozal de Casetas, en el Infiernos de Zaragoza, en Discos Linacero y en taquilla el mismo día del evento. Las mismas cuestas 20 euros (más gastos de gestión) si se adquiere de manera anticipada y 25 euros en taquilla.