El músico Copiloto enseñará a la juventud a escribir canciones en El Túnel de Oliver

El músico aragonés Copiloto guiará un taller de escritura de canciones para jóvenes con inquietudes musicales y creativas. Será el sábado 18 de abril en El Túnel de Oliver, un equipamiento que cuenta con espacios e instalaciones pensadas para la creación artística. Para un total de 18 plazas, la inscripción está ya abierta mediante un formulario en la web municipal.

El cantante Javier Almazán, conocido como Copiloto, impartirá este taller abierto tanto a los jóvenes que están dando "sus primeros pasos y escribiendo las primeras canciones", así como a otros que con más experiencia "tienen curiosidad y ganas de explorar otras formas de componer", indica Almazán.

El taller está estructurado en tres bloques, comenzando el primero por la búsqueda de las preguntas adecuadas para fomentar un cerebro creativo y la escritura de canciones como oficio. El segundo apartado está centrado en el flujo de trabajo para analizar los elementos y estructura de la canción (letra, música y temática), así como las herramientas de la lírica, y en el tercero, se hará una aplicación práctica para conseguir una voz propia y genuina que, según el músico, "les diferencie del resto y les ayude a ser ellos mismos como artistas".

Entre los beneficios de este tipo de actividad, Copiloto señala que los jóvenes encuentran en la música una manera de expresarse y de canalizar sus inquietudes y preocupaciones en una etapa vital de profundo cambio. "Descubrir, conocer y canalizar su propia creatividad les ayuda a gestionar sus sentimientos, les aporta sensibilidad, apertura de mente y tolerancia, les abre los ojos y los oídos y les conecta con ellos mismos, con los demás y con el mundo", apunta.

Más de 200 canciones de experiencia

Copiloto, Javier Almazán, es un compositor, músico y cancionista en activo desde la publicación de su disco debut 'Defensa del artista que no existe' (2008). Desde entonces, ha publicado siete álbumes y un EP, consolidándose como uno de los autores más interesantes de su generación por su estilo centrado en la palabra y la melodía.

Amante del oficio de escribir y componer, Almazán combina su carrera musical con la formación artística, coordinando e impartiendo talleres sobre escritura de canciones, entre ellos 'Creación artística y el arte de escribir canciones' realizado para la Fundación SGAE. Su último trabajo 'Interior/noche' (2025) es un álbum conceptual e íntimo grabado entre Yeste (Huesca) y Zaragoza.

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A lo largo de su trayectoria, ha compuesto 200 canciones, algunas de las cuales han sido utilizadas en series de televisión, cine y documentales. Galardonado con cinco Premios de la Música Aragonesa (mejor disco en dos ocasiones, mejor canción, mejor videoclip y mejor portada) y nominado en otras categorías en diferentes ediciones, Copiloto es considerado un referente del pop y el rock de autor aragonés.