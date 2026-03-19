Olloqui denuncia que el ministerio quiere eliminar a Aragón del bicentenario de Goya y le responden: "Se preocupan más por los sillones que por el pintor"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha denunciado este jueves el desacuerdo de Aragón con la propuesta planteada por el Ministerio de Cultura para la Comisión Nacional del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, que, en su opinión excluye a la comunidad de sus órganos de gobierno pese a la importancia histórica, cultura y territorial del artista para Aragón y supone un agravio comparativo respecto a precedentes con otras comunidades.

Olloqui ha dado a conocer la posición del Ejecutivo autonómico tras la publicación del Real Decreto que crea y regula dicha comisión, y ha revelado que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar que Aragón ostente la Vicepresidencia Primera del organismo. De esta forma, se significaría que la Comisión nace “con un sentimiento de conciliación territorial”.

El director general ha defendido que se no se trata únicamente de un reconocimiento simbólico, sino de una cuestión de equilibrio institucional y de coherencia con los precedentes existentes. En este sentido, ha recordado el caso de la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario del nacimiento de Salvador Dalí (2002), donde se establecieron dos vicepresidencias para instituciones autonómicas: una para el Consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña y otra para el presidente de la Fundación ‘Gala-Salvador Dalí’.

"Un agravio injustificable"

Este ejemplo convierte, en palabras de Olloqui, la exclusión de Aragón en un “agravio injustificable” para una efeméride tan ligada a la comunidad autónoma aragonesa y ha lamentado que la posición de Aragón haya sido obviada tras varias reuniones previas mantenidas con representantes del ministerio.

Serán tres los ministros que ocupen esas vicepresidencias -Cultura, Asuntos Exteriores y Política Territorial- pero "la ambición de los ministros por participar" -ha dicho Olloqui- "no puede dejar al margen a Aragón". "La comisión tiene que tener presente la importancia de la aragonesidad de Goya, con centralidad absoluta, y eso pasa por asumir una vicepresidencia para la Comunidad.¿Por qué es posible en el año Dalí y en el año Goya, no? Es incomprensible", ha manifestado.

La respuesta del Gobierno de España

La respuesta no ha tardado en llegar por parte de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, que ha sido también muy directa: "La comisión está creada y publicada en el BOE -Aragón es la única comunidad autónoma nombrada en ese texto, por cierto- y el Gobierno de Aragón está en la Comisión Nacional en la que se trabajará en el programa. Sorprende que el Gobierno de Aragón se preocupe más por el reparto de sillones en esa comisión que por trabajar por la figura del pintor universal", ha señalado.

"Entendemos que son días en los que hay que desviar el foco porque seguimos con un Aragón paralizado y bloqueado por unas elecciones innecesarias y por unas negociaciones tuteladas desde Madrid. Por esto, pedimos al Gobierno de Azcón menos ruido y más trabajo para responder a los problemas reales de los aragoneses", ha señalado y ha concluido: "Trasladamos, además, que no cabe la menor duda de que el bicentenario se celebrará como se merece y que la Comisión Nacional contará con todas las partes implicadas. Del mismo modo, esperamos que el Gobierno de Aragón atienda con el mismo interés al conjunto general de la cultura aragonesa. En especial a aquellos sectores que piden más atención y más apoyo. Nos preocupa que Aragón sea la segunda comunidad que menos invierte en cultura de toda España".

Sede de la sesión constitutiva

Asimismo, Aragón también plantea que la sesión constitutiva de la Comisión se celebre en Zaragoza, “ciudad de la que Goya fue ciudadano y de la que nunca se separó en su pensamiento”. Esta decisión, según ha señalado el director general, sería vista por todos los aragoneses como el reconocimiento definitivo de la aragonesidad de Francisco de Goya.

“Esta conmemoración no puede quedar centralizada en Madrid, sino que debe situarse en el lugar que mejor representa el origen y la memoria del artista”, ha reiterado. "Naturalmente que Goya es de todos, pero Goya es lo que es por ser aragonés. Y resulta lógico que la Comisión se constituya donde todo empezó". En este sentido, Olloqui ha lamentado "la falta de sensibilidad" que demuestra el Gobierno al obviar que "el viaje de Goya empezó en Zaragoza" y ha insistido en reclamar al menos, una capitalidad compartida entre Zaragoza y Madrid.

Dentro de las propuestas remitidas al Gobierno central, también se ha apuntado a la conveniencia de involucrar a la Casa Real en la celebración de esta efeméride. Olloqui ha recordado que Goya fue “pintor de Reyes y sus obras ornaron durante años las estancias de los palacios reales”.