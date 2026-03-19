‘Pueblos del toreo’, empresa que denunció el contrato de la plaza de toros de Zaragoza, requiere a la DPZ que cumpla con la ley de contratos públicos

La mercantil Pueblos del toreo, SL (Víctor Zabala de La Serna), una de las empresas que denunció ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (TACPA) las graves irregularidades sustanciales del pliego de licitación del arrendamiento de la plaza de toros de La Misericordia, rechaza las acusaciones del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) de querer boicotear la adjudicación.

Desde el primer momento el conjunto de empresarios taurinos le trasladó a la DPZ que el pliego de licitación no se ajustaba a la ley, al querer aparentar como un contrato de arrendamiento, con unas cláusulas que impedían garantizar la igualdad de todos los licitadores, lo que desde el punto de vista de Zabala sería, en realidad, una concesión de servicios que, asegura, ha reconocido el TACPA.

Nueve impugnaciones

Nueve empresas han impugnado el pliego de condicienes para la licitación publicado el pasado día 30 de enero, que, según su tesis, no se ajustaría a la ley de contratos públicos. Así, DPZ rechazó un primer recurso de reposición interpuesto durante el plazo de presentación de ofertas con los mismos argumentos que luego ha reconocido el TACPA, que si hubiera sido atendido, hubiera permitido la celebración de la Feria de San Jorge sostiene Víctor Zabala. Sin embargo, la DPZ optó por desestimar el recurso en 48 horas sin atender a razones.

El pliego de este año ha impedido la concurrencia de licitadores –solo uno ha podido cumplir con todos los requisitos del pliego– y, a diferencia del contrato anterior, que también era Patrimonial, en el de este año, ha modificado los criterios de valoración y ha impedido que puedan programarse para la Feria del Pilar a los toreros y ganaderías que triunfen durante la presente temporada taurina, al exigir, solo para el año 2026, unos carteles cerrados de antemano.

El hecho de que todos los empresarios taurinos menos uno hayan ejercido sus derechos de impugnación, evidencia que el presidente de la DPZ no ha priorizado una competencia con transparencia entre las empresas, abunda Zabala.

Por lo tanto, Pueblos del toreo, SL exige a la DPZ que acate el criterio del TACPA y convoque una nueva licitación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar la libre concurrencia y el interés público en beneficio de los aficionados.