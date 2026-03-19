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Ramón Celma afirma que la desidia del PSOE ha dejado sin Feria de San Jorge a Zaragoza y pone en riesgo el futuro de La Misericordia

El presidente provincial del Partido Popular ha valorado este jueves de manera crítica la resolución que declara nulo el concurso de explotación del coso zaragozano, criticando a su vez la falta de diligencia de la DPZ

El presidente provincial del PP, Ramón Celma, frente al Coso de la Misericordia

El presidente provincial del PP, Ramón Celma, frente al Coso de la Misericordia / El Periódico

Carmelo Moya

Carmelo Moya

Zaragoza

El presidente del Partido Popular en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma, ha valorado hoy jueves de manera crítica la resolución que declara nulo el procedimiento del concurso por el que se adjudica la explotación del coso taurino zaragozano. “La Diputación lo ha hecho todo mal” ha manifestado, criticando la falta de diligencia y previsión pese a que, según ha indicado, “se trataba de un proceso conocido desde hace meses y ampliamente demandado por el sector”.

Asimismo, ha alertado de las consecuencias que esta situación puede tener a medio plazo: “La feria del Pilar también corre peligro”. Señala así, que la inseguridad generada y la falta de planificación pueden comprometer uno de los principales eventos culturales y festivos de Zaragoza.

Dichas declaraciones han tenido lugar una hora antes de la comparecencia del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoa, Sánchez Quero, en la que anunció el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para solicitar una serie de medidas cautelares al objeto de poder salvar la celebración de la feria de San Jorge.

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El presidente provincial del PP, Ramón Celma, ha concluido asegurando que su grupo en la DPZ avanzará en los próximos días nuevas iniciativas ante una situación que considera “inadmisible” y que, según ha afirmado, “no responde ni a la historia, ni al prestigio, ni a lo que merece Zaragoza”.

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