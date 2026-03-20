Aragón Play será la nueva plataforma digital de Aragón TV y Aragón Radio

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) presentó este jueves en AEDEMO TV, el foro de referencia sobre televisión y mercado publicitario que se celebra en Zaragoza, la marca de su futura plataforma digital OTT: Aragón Play.

La nueva plataforma forma parte del plan de transformación digital en el que trabaja actualmente la CARTV y cuya puesta en marcha está prevista para los próximos meses. Se trata de un proyecto estratégico con el que la Corporación quiere adaptar su oferta audiovisual a las nuevas formas de consumo y facilitar el acceso a sus contenidos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en directo como a la carta.

Aragón Play nacerá como una OTT con funcionalidades avanzadas, centrada en la personalización y en la experiencia de usuario, y concebida para responder a los nuevos hábitos de consumo audiovisual. Su desarrollo llevará aparejada también la renovación de las plataformas web de CARTV, Aragón TV, Aragón Radio y del resto de medios digitales del grupo, sobre una infraestructura tecnológica moderna y orientada al usuario.

La ‘A’ corporativa se transforman en un botón ‘play’

Desde el punto de vista de identidad, la nueva marca, desarrollada por la empresa aragonesa Impacta!, pretende expresar esa evolución de la Corporación hacia un nuevo ecosistema digital. El logotipo de Aragón Play traduce visualmente la evolución de la CARTV hacia el entorno digital. Mantiene los rasgos gráficos, cromáticos y conceptuales de la identidad corporativa de la Corporación, lo que garantiza su coherencia con la marca matriz, pero incorpora al mismo tiempo un lenguaje visual propio, más contemporáneo y vinculado al consumo bajo demanda.

La alusión al botón símbolo universal de reproducción, integrada en una forma reconocible y dinámica, refuerza la idea de una nueva plataforma audiovisual pensada para los hábitos actuales de acceso a los contenidos.

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La paleta de colores y el uso del degradado completan una identidad que busca proyectar cercanía, innovación y modernidad sin perder el vínculo con la radiotelevisión pública aragonesa.