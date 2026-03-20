'Aragón, tierra de cultura' lleva teatro a La Iglesuela del Cid y música de cámara a Binéfar

El programa 'Aragón, tierra de cultura' lleva este fin de semana espectáculos de teatro a la localidad turolense de La Iglesuela del Cid y de música de cámara al municipio oscense de Binéfar.

El sábado, 22 de marzo, en La Iglesuela del Cid, la compañía Teatro Imaginario representará a las 19.00 horas su obra 'Amor en 20 poemas': un paseo por la mejor poesía amorosa en castellano, que aúna la belleza de la palabra con la música de cuerda en directo y la danza aérea.

Teatro Imaginario es una compañía creada por Alfonso Desentre y María José Pardo, que cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional, y cerca de 40 de espectáculos de sala estrenados en este periodo, a los que hay que añadir diversos espectáculos de calle, macroespectáculos para espacios abiertos y producciones especiales para diferentes instituciones. Sus singulares propuestas, siempre diversas y sugerentes, definen una línea teatral plenamente contemporánea, muy atractiva para el espectador.

Música de Cámara en Binéfar

Por su parte, los vecinos de Binéfar podrán disfrutar este domingo 22 de un concierto de la Orquesta de Cámara Aragonia en el Teatro Los Titiriteros de Binéfar a las 18.00 horas.

El programa abarcará desde el renacimiento hasta la música contemporánea, sin renunciar a la música que se aleja del ámbito clásico, pues la orquesta busca redescubrir a compositores olvidados.

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La Orquesta de Cámara Aragonia se formó a finales del año 2001 en Zaragoza, gracias a la unión de distintos músicos ilusionados por hacer música. Con esta misma ilusión, Aragonia ha ido creciendo desde el grupo de cuerda pulsada inicial, hasta la orquesta de cámara de cuerda y viento madera que es actualmente. La singularidad tímbrica y dinámica que resulta de la atípica combinación instrumental de la orquesta les permite incorporar a su repertorio tanto obras originalmente concebidas tanto para un solo instrumento como para orquesta sinfónica.