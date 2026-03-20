La DPZ convoca la beca de artes plásticas y visuales para ser residente en la Casa de Velázquez
Las solicitudes para la beca pueden presentarse hasta el 18 de abril y estará dotada con una bolsa de estudios de 25.000 euros
La Diputación de Zaragoza ha convocado una nueva edición de la beca de artes plásticas y visuales Casa de Velázquez-Academia de Francia en Madrid, que permite residir durante todo un curso en esta prestigiosa institución cultural y que además está dotada con una bolsa de estudios de 25.000 euros. Las bases de la convocatoria ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) y los interesados tienen hasta el próximo 18 de abril para presentar su solicitud.
Esta beca va dirigida a artistas plásticos o visuales de entre 18 y 40 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2026, nacidos o empadronados en la provincia de Zaragoza, en este segundo caso desde al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.
La diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, pone en valor esta beca: “La Casa de Velázquez-Academia de Francia en Madrid es un centro de referencia internacional al que aspiran los artistas, por lo que facilitar su acceso es importantísimo para impulsar la formación de aquellos artistas zaragozanos que están emergiendo. Es una oportunidad única para continuar con su carrera, experimentar nuevas vías de expresión, conocer otros artistas en los que inspirarse y desarrollar su proyecto”.
Los candidatos a recibir la beca deberán presentar una memoria explicativa de su proyecto artístico. Las solicitudes recibidas serán valoradas por un jurado, que elegirá al ganador de la beca siguiendo los criterios de calidad artística; coherencia entre la justificación de la acción, los objetivos trazados las actividades propuestas; y creatividad, grado de elaboración, innovación, originalidad o interés del proyecto propuesto.
Colaboración con la Casa de Velázquez
Desde hace casi 40 años, la Diputación de Zaragoza colabora con la Casa de Velázquez con la convocatoria de una beca que cada año permite que un artista aragonés haga una estancia de un curso de duración en el centro. El primer becado por la DPZ fue Pepe Cerdá en 1989, y desde entonces han recibido esta ayuda otros muchos creadores como Antón Jodrá, Roberto Coromina o Gema Rupérez.
Por la Casa de Velázquez pasan cada año una quincena de artistas, tanto emergentes como ya consagrados, de un amplio abanico de disciplinas: arquitectura, artes plásticas, cine, composición musical, fotografía, vídeo…
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