Los Premios Lazarillo reconocen al ilustrador zaragozano Eduardo Flores

La escritora Marina Montero (Burgos, 1990) y el ilustrador Eduardo Flores (Zaragoza, 1970) han sido los galardonados con los Premios Lazarillo 2025, uno de los galardones independientes más prestigiosos de la literatura e ilustración infantil y juvenil en las cuatro lenguas de España.

Montero ha recibido el premio en la modalidad de creación literaria por su obra 'Sobre cristales rotos', tras destacar el jurado la originalidad del tema -la recuperación de un oficio tradicional—, que la escritora aborda con un trasfondo emocional, una carga simbólica y un gran desarrollo de sus personajes.

En la modalidad de álbum ilustrado, el premiado ha sido Eduardo Flores por su obra 'Superburro y Zorroplás'. A través del humor, la gama cromática y el ritmo de los acontecimientos, según el jurado, la obra consigue captar y mantener la atención del lector en todo momento.

Estos galardones, que han llegado este año a su edición número 65, se han entregado este viernes en el marco del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.

El acto de entrega ha estado presidido por la subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura, Almudena Hernández de la Torre, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

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La ceremonia ha rendido homenaje a la creación literaria orientada a niños y jóvenes, una linea que ha consolidado el compromiso de estos premios con la lectura infantil.