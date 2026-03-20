Reyes Monforte presenta este viernes en Zaragoza 'La mirada del mal': "El siglo XX es el mejor guion de cine que se ha escrito nunca"

‘La mirada del mal’. ¿Cuál es esa mirada: la de Leni Riefenstahl, la de la propaganda nazi o la de quienes juzgaron a Riefenstahl?

Todas ellas. A Leni Riefenstahl la llamaban no solo la cineasta de los nazis, sino los ojos de Hitler. Cuando fue a hacer promoción a Estados Unidos en noviembre de 1938, la recibieron con el titular de ‘tan bonita como una cruz gamada’; unos días después fue la noche de los cristales rotos, así que de ser los ojos de Hitler pasó a ser la mirada del mal. La liga antinazi de Hollywood llamó al boicot de Leni Riefenstahl y de la película ‘ Olimpiada’. Cuando falleció en 2003 se le incluyó en el 'in memoriam' de los Oscars, la liga antinazi protestó y Elton John, que no es sospechoso de nada, tuvo que salir a decir que quienes estaban haciendo cine aprovechaban toda la vanguardia que ideó Leni Riefenstahl.

Se cuestiona en la novela la parte política del arte o la cultura. ¿Se pueden separar los dos planos y hacer arte meramente estético?

A ojos de Leni era posible. Leni Riefenstahl, antes de conocer a Hitler, ya era famosa, era la actriz de moda. Leni nunca perteneció al partido nazi, no entendía de política, pero Leni entendió enseguida que Hitler la admiraba mucho como mujer y, sobre todo, como directora. Él la vio como un vehículo, porque tenía temor de que su mensaje no llegara a los alemanes y necesitaba un medio como el cine.

"Las políticas de terror de Hitler causaron seis millones de judíos muertos y que la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos. Ese es el mensaje, lo demás son anécdotas" Reyes Monforte — Autora de 'La mirada del mal'

¿Cómo se sobrevuela la ciénaga del blanqueamiento y el revisionismo?

Aquí el blanqueamiento no cabe, esa palabra ni aparece. La evolución de Leni Riefenstahl, es la evolución del S. XX: el ascenso del fascismo en toda Europa, la llegada de Hitler al poder, pero también ese recorrido por el Berlín pecaminoso de los años 20. Cuando Leni conoce a Hitler nadie sabía lo que iba a hacer Hitler excepto él, supongo. He tardado tanto tiempo en hacer esta novela precisamente por esto, poque es un personaje muy controvertido, pero yo creo que el autor tiene que llegar a la historia sin prejuicios y sin afán de hacer justicia, porque eso lo hacen la Historia y los lectores. Además, el libro termina recordando que las políticas de terror de Hitler causaron seis millones de judíos muertos y que la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos. Ese es el mensaje, lo demás son anécdotas.

Se convirtió en el altavoz de Hitler.

Es verdad que Leni Riefenstahl tenía un talento artístico incuestionable, incluso para Steven Spielberg que es judío. Lo dijo Coppola, lo dijeron todos y lo siguen diciendo, pero ese talento lo puso al servicio del Tercer Reich, esa es la realidad. Ella dijo: 'Si yo llego a saber la barbarie que estaba cometiendo Hitler yo no lo hubiese hecho'; ¿cómo saber si es verdad o mentira? Eso ya va en la conciencia de cada uno. En 1934 en Estados Unidos, era admirada por su labor de directora; en los rodajes todos le obedecían porque sabían no solo que contaba con la protección de Hitler, sino que era la única mujer capaz de tutearlo, en una Alemania tan masculina y tan machista como era aquel Tercer Reich.

Y tiene usted predilección por el siglo XX.

El siglo XX es el mejor guion de cine que se ha escrito nunca. Tiene de todo: grandes acontecimientos, grandes héroes, a los más malos de la historia y a los más buenos, dos guerras mundiales, un periodo entre guerras, una explosión cultural en los años 20 en París y Berlín, el ascenso del fascismo, el ascenso del comunismo con Stalin, los campos de concentración nazis y soviéticos también... Esto te pones a inventarlo y no te sale, a lo mejor es por mi vena de periodista, pero la realidad siempre supera la ficción. Tuve la suerte de coincidir con un superviviente del Holocausto y me decía que no sabemos nada porque solo han contado un 10% de lo que fue. Por eso es tan importante seguir escribiendo historias sobre esto, para que no se olvide.

"Pusieron en la sentencia que fue compañera de ruta o de viaje del nazismo por simpatía o por oportunismo, y remarcaban lo del oportunismo. Comprendieron que igual que Hitler se aprovechó de ella, ella se aprovechó de Hitler. " Reyes Monforte — Autora de 'La mirada del mal'

Riefenstahl vivió hasta 2003. ¿Cómo fue su labor cinematográfica después de la caída del nazismo?

Muy difícil. Se reconvirtió en fotógrafa, pero es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial fue detenida y pasó tres procesos de desnazificación que la declararon no culpable. Pusieron en la sentencia que fue compañera de ruta o de viaje del nazismo por simpatía o por oportunismo, y remarcaban lo del oportunismo. Comprendieron que igual que Hitler se aprovechó de ella, ella se aprovechó de Hitler. Ella decía: 'Si queréis que mienta yo miento, pero en aquella época la relación que yo tuve con Hitler es muy distinta, el Hitler que conocí era diferente', en relación al recuerdo que tenían víctimas del Holocausto.

¿Cómo llegó Riefenstahl a ser de su interés?

Me llamaba mucho la atención porque Leni Riefenstahl es la responsable del poder visual que tiene el nazismo. Y, por ejemplo, en ‘El Rey León’, la escena de las hienas es un homenaje a Leni Riefenstahl, al desfile de las S.S. en el ‘Triunfo de la Voluntad’; incluso George Lucas dijo que la escena de la Asamblea de la Guerra de las Galaxias también está cogido del ‘Triunfo de la Voluntad’. Charles Chaplin cuando Leni Riefenstahl dirigió su primera película, que no tenía nada que ver con Hitler, ‘La Luz Azul’, le envió un telegrama diciendo: “Me ha encantado, usted está llamada a revolucionar el mundo del cine”.

África de las Heras, María Tarnowska, Adelina Patti, Leni Riefenstahl… Mujeres en contextos históricos complicados y sociedades masculinizadas. ¿La excepcionalidad las hace modelo de algo u ocupaban el lugar que les permitían los hombres?

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Hombres y poderosos, porque los que tenían el poder entonces -y ahora- suelen ser los hombres. Fue Hitler quien le dio la oportunidad a Leni Riefenstahl, se lo podía haber dado a un hombre, pero no había un hombre con ese talento. África de las Heras fue la espía soviética más importante de la KGB, pero eso fue porque Stalin se lo permitió y porque sabía que era buena. Son excepciones, por eso son tan llamativas, por eso a mí me llama la atención tanto como para hacer una novela.