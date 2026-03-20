La Ronda de Boltaña tendrá su documental: "Son reunión y nostalgia, pero también esperanza y futuro"

¿Cómo puede un grupo de música convertirse en algo más que un grupo? Partiendo de esa premisa, Semillas Documentales está preparando un documental sobre uno de los grupos más queridos en Aragón, La Ronda de Boltaña. Dirigido por Ana Valle, Lucía Castillo y J. Rodríguez Cubero, la producción se encuentra en la fase de recaudación de fondos para la que han abierto una campaña popular a través de un 'crowdfunding' cuyo primer objetivo ya están a punto de conseguir.

"Desde un pequeño municipio del Pirineo aragonés, una formación nacida de manera espontánea ha construido, con el paso de los años, un espacio de encuentro que trasciende lo estrictamente artístico. Lo que comenzó como una iniciativa musical ha terminado por convertirse en un símbolo compartido por generaciones", aseguran los responsables del documental que lleva el nombre de 'La Ronda Continúa'.

Una reflexión sobre identidad y continuidad

"El documental (que será producido por Visualmore) explora esa transformación: cómo una propuesta cultural arraigada en su entorno logra expandirse sin perder autenticidad, cómo el vínculo con el territorio se mantiene incluso cuando el proyecto crece y se consolida. Más que contar una trayectoria, el documental plantea una reflexión sobre identidad, continuidad y el poder de la cultura cuando nace de un lugar concreto y dialoga con quienes lo habitan", reflexionan en voz alta.

Y es que, para los directores del documental, "La Ronda de Boltaña no es solo un grupo de música, para nosotros y gran parte de los aragoneses y aragonesas es una parte fundamental del sentimiento identitario de nuestra tierra. Sus letras sobre despoblación, arraigo e historia de nuestro territorio, han conseguido traspasar las fronteras del Sobrarbe y llegar al corazón de todo Aragón. Son punto de reunión, de nostalgia por los que ya no están, pero también de esperanza y futuro".

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La primera ronda de la campaña de recogida de fondos ya está abierta y sobre un objetivo de 1.100 euros ya se han recaudado casi 800 euros.