Tako publicará su primer libro oficial con motivo de su 40 aniversario: conversaciones íntimas y "cruda sinceridad"

Tras 40 años ininterrumpidos siendo uno de los pilares del rock en castellano, Tako ha decidido que es el momento de mirar por el retrovisor. La banda acaba de anunciar el lanzamiento de 'Sólo Rock and Roll', su primer libro oficial, una obra que promete ser el testimonio definitivo de una de las trayectorias más sólidas y respetadas de la escena nacional.

Escrito en colaboración con Yolanda López Saiz, el libro no es solo una biografía cronológica, sino un ejercicio de "cruda sinceridad". A través de sus páginas, los lectores podrán descubrir anécdotas, historias jamás contadas y conversaciones íntimas con los músicos que han aportado su talento a la banda durante este largo camino. “Es un libro escrito desde el alma, por y para el rock and roll”, afirman desde el grupo.

Para redondear este hito, Tako lanzará también el 23 de abril la versión de estudio de 'Somos', el emblemático tema de José Antonio Labordeta. Tras la espectacular acogida de su interpretación en directo en la plaza del Pilar durante las pasadas fiestas, la banda ha decidido inmortalizar este homenaje al cantautor aragonés, uniendo así dos símbolos fundamentales de la cultura de su tierra.

El libro saldrá a la venta oficialmente el próximo 23 de abril, coincidiendo con el Día de Aragón. Sin embargo, los seguidores más fieles podrán asegurar su ejemplar a partir de las 12.00 horas de este viernes 20 de marzo a través de la tienda oficial de la banda (tienda.takooficial.com). Se pondrán a disposición del público unidades limitadas y diferentes packs exclusivos que incluyen material especial para coleccionistas.

El emblemático grupo ejeano, liderado por Mariano Gil y Nacho Jiménez Arrese, es uno de los más longevos (si no el que más) de la historia de la comunidad. Ha llovido mucho desde que Tako lanzó su primer elepé en 1985 ('Me lo acabo de inventar'), pero la banda se siente más viva que nunca y con más ilusión si cabe que en sus inicios. De hecho, el pasado octubre lanzaron 'Directo XL', su nuevo disco en directo grabado el 14 de octubre de 2022 en la plaza del Pilar, mientras que a finales de 2023 publicaron su último álbum de estudio:"'Porque Sí'.