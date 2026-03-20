El Tato ofrece dar una corrida de toros goyesca con aragoneses por San Jorge si para entonces no hay empresa en Zaragoza
El cartel estaría integrado por Aarón Palacio, Cristiano Torres y la alternativa de El Mene
El matador de toros zaragozano Raúl Gracia 'El Tato', como administrador único de la mercantil 20 toro 20, SL ingresó este viernes a través del Registro digital de la Diputación de Zaragoza una solicitud de alquiler de la plaza de toros de Zaragoza para el próximo día 23 de abril.
En ella se propondría un cartel íntegramente aragonés con la participación de Aarón Palacio, Cristiano Torres y la alternativa de Íker Fernández 'El Mene' ante una corrida de Luis Algarra.
La iniciativa del torero retirado reconvertido en apoderado de prestigio y actualmente también organizador de espectáculos taurinos tendría su motivación en la situación actual del proceso de adjudicación del coso zaragozano que el Tribunal de Contratos de Aragón (TACPA) declaró nulo de pleno derecho hace escasas fechas. A día de hoy, pues, no hay empresa habilitada para dar toros en Zaragoza.
Tal situación habría impulsado a El Tato a solicitar el arrendamiento para una única fecha, aunque la propuesta tiene escasos visos de prosperar a corto plazo ya que la diputación zaragozana anunció su firme propósito de recurrir el acuerdo del TACPA ante del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) los próximos días.
El concurso está todavía vivo
Así pues, hasta que no se extinga definitivamente la vía de recurso ante esa instancia superior no habrá un escenario concreto que analizar. Cierto es que todo indica que Raúl Gracia no ha sido el único interesado en acceder a ese arrendamiento esporádico y puntual pero la estrategia elegida por la DPZ es la conveniente y adecuada en derecho: agotar sus posibilidades y si el TSJA falla en su contra dar por perdida la posibilidad de dar toros en el primer tramo de la temporada y abocar la selección empresarial futura a una subasta pura, que sería de nuevo fórmula temporal e inadecuada pero podría servir para salvar la feria del Pilar.
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