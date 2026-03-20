Un artista internacional alucina con la versión de 'Oregón TV' de una de sus canciones: "Disfrútenla"
El programa de Aragón TV reinterpreta uno de los temas clásicos de la estrella panameña
'Oregón TV' acaba de cumplir 20 años en antena. Una cifra que está al alcance de muy pocos humoristas y lo que tiene mucho más mérito, alabados por las cifras de audiencias. El mítico programa de Aragón TV ha conseguido conectar con el público con su humor característico y muchos de sus personajes ya forman parte de la memoria colectiva.
En cada uno de sus programas cuentan con una sección en la que, de la mano del compositor David Angulo, realizan una versión de una rtista famoso adaptando la letra a la actualidad o a la idisioncracia aragonesa. En uno de sus úitimos programas, el equipo se atrevió con el clásico de Rubén Blades, 'Pedro Navaja', renombrado como 'Google Maps da sorpresas'.
Pero la sorpresa ha llegado días después cuando el propio Rubén Blades ha alabado la canción y la ha compartido en sus redes sociales: "Mis colegas del programa de 'Oregón TV', del canal Aragón TV en España, hicieron esta divertida parodia del tema 'Pedro Navaja', disfrútenla...". El programa, desde su cuenta oficial, le ha respondido al artista: "Qué grande, Rubén. Un abrazo fuerte".
"Ahora si no tienes Google Maps pues está jodido, ya no te esfuerzas, te desorientas, estás perdido, acostumbrado a que me digan por donde andar...", dice la nueva canción de Rubén Blades adaptada por 'Oregón TV'.
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