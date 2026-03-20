La versión completa de 'Kill Bill' con escenas nunca vistas llega a los Cines Palafox de Zaragoza

Cines Palafox proyectará a partir del próximo 10 de abril 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', la versión completa y hasta ahora inédita de la obra de Quentin Tarantino, en formato analógico de 70 mm. Las entradas ya están disponibles desde este viernes a las 12.00, marcando el inicio de la preventa para un evento cinematográfico excepcional que podrá disfrutarse por tiempo limitado en Zaragoza.

'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' reúne en una única proyección las dos entregas de la saga, con una duración total de 4 horas y 25 minutos, incluyendo intermedio. Esta versión, inédita en salas comerciales en la mayoría de territorios, se presenta sin censura y sin cortes, ofreciendo la experiencia original del director y con escenas nunca vistas.

La proyección en 70 mm permitirá al público disfrutar de una calidad de imagen superior, con mayor definición, profundidad de color y textura, en un formato cada vez más escaso y reservado a eventos especiales. Este formato es clave para ofrecer la mejor experiencia cinematográfica en salas como la mítica sala Palafox (sala 4) por el gran tamaño de su sala y pantalla.

Zaragoza será, junto a Madrid, una de las dos ciudades en España donde podrá verse esta versión en dicho formato, lo que convierte esta programación en una oportunidad única para los aficionados al cine.

Edición limitada

La sesión de estreno tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 20.00, y contará con varios pases adicionales durante la semana. Las entradas tendrán un precio de 14,90 euros, también para los fans existirá la opción de una edición limitada de la Megaentrada. Además habrá un cubo tematizado edición limitada para los más fans disponible con motivo del estreno.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Cines Palafox refuerza su apuesta por el cine en formato analógico y por ofrecer experiencias cinematográficas singulares que trascienden la exhibición convencional. Más información y venta de entradas: https://www.cinespalafox.com/cartelera/kill-bill-whole-bloody-affair.html