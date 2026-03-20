Viva Suecia se hace grande en un Príncipe Felipe a rebosar: "Siempre nos tratáis increíble, pero hoy os habéis pasado"

Se encuentran en su momento de mayor popularidad y así se está demostrando en su gira actual (han llenado dos Movistar Arena en solo cinco meses). También se ha confirmado este viernes en el Príncipe Felipe, donde la banda murciana Viva Suecia ha dejado claro que ha subido un peldaño más en su trayectoria hasta situarse en el primer escalafón del rock estatal. El crecimiento ha sido evidente también a nivel de producción, con doce músicos sobre el escenario y una cuidada escenografía comandada por grandes pantallas. Lejos queda su primero concierto en la ciudad, allá por 2016 en la sala López. Viva Suecia juega ya en otra liga y así se ha podido comprobar esta noche en Zaragoza.

Los murcianos actuaban por primera vez en el Príncipe Felipe, donde llegaban con las expectativas por las nubes. De hecho, cuando las entradas salieron a la venta el pasado septiembre, se agotaron en apenas una semana. El grupo llegaba así con todo el viento a favor y, a tenor de lo visto en el pabellón municipal, han cumplido de sobra con las perspectivas. Sus 8.500 fieles seguidores han disfrutado de lo lindo durante las dos horas de concierto, coreando a modo de karaoke casi todas las canciones y con el público de las gradas de pie desde el primer acorde.

Uno de los momentos más destacados de la noche ha sido el guiño que los murcianos han querido lanzar a Más Birras y Héroes del Silencio. De sobra conocida es su admiración por la banda liderada por Enrique Bunbury y en varias ocasiones hasta han versionado sus temas. Para esta noche, sin embargo, han elegido un ‘cover’ del ‘cover’ porque han interpretado ‘Apuesta por el rock and roll’, la emblemática canción que Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña compusieron a mediados de los 80 y que Héroes hizo eterna. El público la ha cantado a pleno pulmón y Rafa Val, el vocalista de la banda, ha concluido con un contundende: "¡Viva Zaragoza, joder!".

Esta ha sido la única versión de la noche. Viva Suecia llegaba a Zaragoza en el marco de la gira de presentación de su quinto disco de estudio: ‘Hecho en tiempos de paz’, un álbum de tintes más pop y que han reivindicado con fuerza en el Felipe: de las 25 canciones que han tocado, diez eran de este último disco.

Han arrancado con ‘Dolor y gloria’, llamada a engrosar su lista de clásicos, para continuar con ‘La orilla’ y la muy aplaudida ‘A dónde ir’, de su segundo disco. Tras ella, Val ha pronunciado sus primeras palabras: "Llevamos doce años viniendo a Zaragoza y siempre nos habéis tratado increíble. Cada vez que tocábamos había más gente, pero hoy os habéis pasado. Muchas gracias de corazón".

La apoteosis final

El público ha aplaudido a rabiar esta y todas sus intervenciones, algo esperado teniendo en cuenta la velocidad con la que se agotaron las entradas. En este sentido, la fidelidad de sus seguidores zaragozanos está fuera de toda duda. Una lealtad que, como destacaba el vocalista, ha ido creciendo poco a poco desde sus primeros conciertos en la López y la Oasis, hasta llegar al Vive Latino (2023) o el Espacio Zity (2024). El culmen de su progresión en la ciudad se ha vivido este viernes en el Felipe con un concierto en el que, además, han demostrado tener un público totalmente intergeneracional, algo al alcance de muy pocas bandas.

El concierto ha seguido avanzando entre temas nuevos (‘Deja encendida la luz’, ‘Los afortunados’, ‘Querer’...) y otros más antiguos (‘Algunos tenemos fe’ o los muy celebrados ‘Bien por ti’ y ‘Justo cuando el mundo apriete’), hasta llegar a la apoteosis final de los bises. ‘El bien’, ‘Lo que te mereces’, ‘Amar el conflicto (todo lo que importa)’ y la reciente ‘Mala prensa’ han acabado de poner patas arriba el pabellón municipal.