Cobeaga, Navas y Garisa protagonizan los Premios Cine y Salud 2026 en Zaragoza

El certamen Cine y Salud ha reconocido a Borja Cobeaga, Nora Navas y Diego Garisa con los Premios Cine y Salud 2026, en el marco de la celebración de su XXIV edición, que se desarrollará los días 10 y 11 de abril en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

La iniciativa, organizada con la colaboración de Ibercaja y el Gobierno de Aragón, reunirá a profesionales, docentes y estudiantes en torno al uso del audiovisual como herramienta educativa y de promoción del bienestar. El Premio Autor ha recaído en el cineasta Borja Cobeaga, mientras que el Premio Goya Cine y Salud ha sido otorgado a la actriz Nora Navas y el Premio Joven, al actor zaragozano Diego Garisa.

También han sido distinguidos Suerte Quintero Bandrés, Sara Osuna, la serie documental ‘C.A.E.M. La forja del rescate’, la revista Secuenciadas y el documental ‘El discreto encanto de la medicina rural’.

El certamen ha recibido este año 119 cortometrajes a concurso, que compiten por convertirse en la pieza más saludable, y todavía mantiene abierta una muestra previa en línea hasta el 29 de marzo, cuando se conocerá el premio al trabajo más visto. Las jornadas incluirán un foro de reflexión el viernes 10 de abril por la tarde y, al día siguiente, la proyección de los cortometrajes finalistas junto con la entrega de premios en la gala oficial.

Entre los objetivos del encuentro figuran el análisis de nuevos enfoques de alfabetización audiovisual, el fomento de competencias digitales y el intercambio de experiencias sobre el uso del cine y las artes como herramientas de transformación social.

El programa formativo analizará también cuestiones como la salud mental, el bienestar emocional, la cultura del cuidado y el desarrollo del pensamiento crítico, de tal forma que se apoyará en el modelo de activos para la salud y en las habilidades para la vida definidas por la OMS.

Noticias relacionadas

La jornada contará con la participación de varios de los premiados, que intervendrán en distintas ponencias sobre educación, comunicación y cine, y mantiene la inscripción gratuita hasta completar aforo.