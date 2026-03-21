La Diputación de Zaragoza convoca el XXXVII premio de arte Santa Isabel

La Diputación de Zaragoza ha convocado el XXXVII premio de arte Santa Isabel, uno de los más longevos de Aragón y con gran prestigio dentro y fuera de la comunidad al que se pueden presentar obras en pintura, escultura e instalaciones, arte fotográfico, videoarte, arte virtual y digital. La convocatoria ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y va dirigida a personas, de forma individual o colectiva, mayores de edad, nacidas o empadronadas en Aragón desde al menos un año.

Los interesados pueden presentar sus obras hasta el 18 de abril y el premio incluye dos galardones: un gran premio dotado con 9.000 euros y un accésit de 5.000 euros. El objetivo, como destaca en una nota de prensa la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, es "incentivar, promover y difundir la creación e innovación del arte, generando espacios de acercamiento entre los artistas, el arte, y la comunidad”.

“La Diputación de Zaragoza ha sido siempre una institución de referencia cultural y el premio de arte Santa Isabel es uno de los grandes destacados", ha añadido Lázaro, quien ha subrayado que el galardón goza de gran prestigio tanto dentro como fuera de la comunidad y "continúa siendo una apuesta de la institución tanto con los artistas como con el arte".

Cada artista podrá presentar una única obra fechada entre los años 2025 y 2026, que no haya sido presentada en otro certamen ni exposición, ni haya formado parte en ninguna de las convocatorias anteriores de este premio.

Una vez recibidas todas las creaciones, se designará a un jurado compuesto por tres personas de reconocido prestigio en el mundo de la cultura y un técnico del servicio de Cultura que no tendrá ni voz ni voto. Se valorará la calidad y la originalidad artística, la técnica y los materiales utilizados y el valor artístico de la obra y su capacidad de transmitir.

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El jurado seleccionará antes del 1 de junio las obras que optarán al galardón y que compondrán la exposición del XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, que se organizará en palacio de Sástago de Zaragoza a lo largo del este año.