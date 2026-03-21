Viva Suecia y su apuesta por el rock and roll en Zaragoza: su guiño a Más Birras y Héroes del Silencio

Los componentes de Viva Suecia siempre han dejado clara su admiración por Héroes del Silencio e incluso habían llegado a hacer alguna versión de sus canciones años atrás. Ayer no perdieron la oportunidad de lanzar otro guiño al emblemático grupo zaragozano en su concierto del Príncipe Felipe. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez no eligieron exactamente un tema del grupo liderado por Bunbury.

La banda murciana interpretó ‘Apuesta por el rock and roll’, la emblemática canción que Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña compusieron a mediados de los 80 y que Héroes hizo eterna posteriormente. El público la cantó a pleno pulmón y Rafa Val, el vocalista de la banda, concluyó con un contundente: "¡Viva Zaragoza, joder!".

El regalo que Viva Suecia había preparado para su público zaragozano llegó bien avanzado el concierto, sorprendiendo a todos sus seguidores. Al finalizar, la ovación resonó por todo el pabellón y el grupo se metió aún más en el bolsillo a sus fans.

Esta no es la primera vez que el grupo murciano realiza un 'cover' de sus admirados 'Héroes'. Hace años ya hicieron uno de 'La sirena varada’ que se llegó a emitir en un programa de televisión. Val también había interpretado una versión de ‘La chispa adecuada’. Fue en 2020 y poco después de declararse el confinamiento por la pandemia, en una iniciativa que impulsó en sus redes sociales bajo el título de ‘Canciones en casa’.