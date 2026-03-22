Aragón es la tercera comunidad con más museos por habitante (y la gran mayoría son gratuitos o cuestan menos de tres euros)

El Ministerio de Cultura publica cada dos años una exhaustiva radiografía sobre la situación de los centros expositivos de todo el país. Se denomina Estadística de Museos y Colecciones Museográficas y la última se publicó hace solo unas semanas con datos relativos a 2024. El informe de más de 100 páginas arroja conclusiones interesantes por territorios y Aragón aparece destacada en alguno de los apartados. Así, por ejemplo, es la tercera comunidad con más museos o colecciones museográficas por cada 100.000 habitantes, solo superada por Castilla-La Mancha y Extremadura. En concreto, y según la estadística, Aragón cuenta con 75 centros operativos: 57 museos y 18 colecciones museográficas (el ministerio sitúa estas últimas en un escalafón un poco inferior al de los museos como tal).

Sin duda, la escasa densidad demográfica y su extenso territorio influyen en que Aragón lidere este apartado del informe, pero sus 75 centros expositivos superan de sobra los números de otras regiones con más población (este es el caso por ejemplo de País Vasco o Región de Murcia). Según la estadística, en toda España hay 1.506 museos y colecciones museográficas. Comunidad Valenciana (con 211), Castilla-La Mancha (189) y Andalucía (178) lideran la clasificación en términos absolutos.

El informe del ministerio también distingue los espacios por titularidad. En Aragón, 59 de los 75 museos son totalmente públicos (con más de la mitad en manos de las administraciones locales) y únicamente 16 son privados. En cuanto a las tarifas, solo 23 de los 75 son totalmente gratuitos, aunque para visitar el resto no es necesario realizar un gran desembolso. De hecho, 30 de los que son de pago cuestan menos de cuatro euros y 20 menos de tres.

La exposición que se puede visitar actualmente en la Casa de los Morlanes con obras de Jorge de los Ríos. / LAURA TRIVES

Así, sería complicado poner el precio de las entradas como excusa para no visitar cualquier museo. Pero para los más puntillosos, cabe recordar que prácticamente todos los centros expositivos de Aragón son gratuitos los primeros domingos de cada mes.

En Zaragoza, destacan entre los gratuitos la Lonja, el Museo Pablo Gargallo, el IAACC Pablo Serrano, el de Ciencias Naturales o el Museo de Zaragoza, mientras que como norma general hay que pagar en el CaixaForum, el Museo del Fuego, el Museo Goya, el del Origami o en los cuatro de la Ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto Fluvial, Termas Públicas y Teatro Romano). En todo ellos, eso sí, hay tarifas reducidas para diversos colectivos (menores de 16, mayores de 65, personas con discapacidad, desempleados...).

Visita virtual

La estadística del ministerio también distingue por tipología de museo. En Aragón, la gran mayoría se circunscriben dentro de los apartados de bellas artes, historia, ciencias e historia natural, arte contemporáneo y antropología. En casi todos ellos, según indica el informe, las nuevas tecnologías brillan por su ausencia. No en vano, y pese a que las exposiciones inmersivas cada vez están más de moda, solo doce de los 75 museos aragoneses disponen de algún tipo de visita virtual.

Valiéndose de los datos aportados por los propios centros expositivos, el ministerio también ofrece en su estadística una estimación de los visitantes recibidos por comunidad autónoma. Según el informe, los 75 museos aragoneses reciben cada año a 1.412.000 personas.

En este sentido, cabe recordar que los datos de visitas en la comunidad no han dejado de crecer en los últimos años. Los museos municipales de Zaragoza, por ejemplo, volvieron a batir su récord en 2025 (algo que ha sucedido de forma constante durante los últimos años). De hecho, el año pasado, los centros expositivos dependientes del ayuntamiento superaron por primera vez la barrera de los 700.000 visitantes.