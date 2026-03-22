El Festival Espiello cierra con éxito su vigesimotercera edición y homenajea a Gaizka Urresti
El Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe ha organizado proyecciones, actividades y encuentros en torno al cine documental
El Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello, ha clausurado este domingo su XXIII edición tras varios días de proyecciones, actividades y encuentros en torno al cine documental, reafirmándose como una cita de referencia en el ámbito del cine etnográfico.
Durante estos días, Espiello ha ofrecido una programación diversa que ha incluido secciones competitivas, proyecciones especiales y actividades paralelas, con la participación de cineastas, investigadores y público general, generando un espacio de encuentro en torno a la cultura y la memoria.
La vigésimo tercera edición celebró el sábado su gran gala de clausura, en la que se anunció el palmarés. El gran triunfador de la noche fue La fuerza del silencio, de Samuel Vela Pérez, que se llevó el Premio Espiello 2026 al Mejor Documental Etnográfico, así como el galardón del público.
Otro de los trabajos destacados fue el documental del aragonés Maxi Campo, 21000 palabras [un capezuto e dos collons], que se llevó dos premios. Este filme cuenta la historia de Ángel Luis Saludas, el pastor del valle de Bielsa que intenta mantener vivo un dialecto del aragonés.
Gaizka Urresti fue otro de los nombres propios de esta edición. El cineasta vasco pero afincado en Zaragoza desde hace años se llevó el Siñal Mayestros, el premio de la trayectoria de Espiello.
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