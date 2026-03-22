El Festival Musethica vuelve a triunfar en Zaragoza tras llevar la música de cámara a hospitales y colegios

Comenzó en Zaragoza como algo pequeño y con el claro objetivo de formar a jóvenes músicos y, al mismo tiempo, llevar los conciertos de cámara a personas que no tienen un fácil acceso a ellos. 14 años después, el proyecto aragonés Musethica ha conseguido que la música clásica suene en centros sociales, de discapacidad, hospitales, cárceles o colegios. Y no solo de Zaragoza, porque la iniciativa echó a volar hace años y ha impulsado este tipo de actuaciones en otros 15 países.

Además de llegar a todo tipo de público, el propósito prioritario de Musethica era formar a jóvenes músicos, teniendo en cuenta que los estudiantes suelen tener pocas posibilidades de realizar conciertos. Por eso, los impulsores de la iniciativa (el violista israelí Avri Levitan y la profesora aragonesa Carmen Marcuello) decidieron poner en marcha el Festival Internacional de Música de Cámara de Musethica, que esta semana ha celebrado con éxito su decimotercera edición.

Desde el sábado de la pasada semana, la cita ha celebrado cerca de 20 conciertos en centros de educación especial, hospitales, espacios educativos y el Centro Penitenciario de Zuera, generando encuentros de gran impacto emocional. Tras más de ocho días acercando la música de cámara a todos los públicos, el festival puso el broche de oro este pasado sábado con un gran concierto de despedida en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

Uno de los conciertos celebrados esta semana en Zaragoza. / musethica

"La conexión con el público fue muy especial desde el primer momento y las interpretaciones fueron tan aplaudidas que el conjunto tuvo que salir en varias ocasiones a saludar y agradecer el reconocimiento", destacaron desde la organización del festival. El repertorio estuvo protagonizado por dos piezas tan exigentes como el octeto en si bemol mayor de Max Bruch y el octeto en mi bemol mayor de Felix Mendelssohn.

Acompañados de grandes músicos

Formados en algunos de los principales centros musicales internacionales y con experiencia en auditorios de referencia en Europa y Estados Unidos, los músicos ofrecieron una interpretación de altísimo nivel técnico y artístico, plenamente a la altura de los grandes escenarios. Todos ellos estuvieron acompañados por el violista Avri Levitan y la violinista española Helena Satué, así como por otros músicos con sólidas trayectorias internacionales.

Tras el concierto, Marcuello subrayó el impacto transformador del proyecto, tanto para los músicos como para las personas que participan en los conciertos, destacando la importancia de llevar la música a contextos sociales diversos y de entenderla como una herramienta de conexión y dignidad. Por su parte, Levitan quiso poner el acento en el papel de Zaragoza como origen y motor de la iniciativa, así como en el compromiso y la implicación del equipo local, con un reconocimiento especial a la labor de coordinación desarrollada por Nieves Arilla.