El Teatro Principal de Zaragoza homenajea a la gran cantante francesa Édith Piaf
El coliseo zaragozano acoge este domingo el espectáculo internacional ‘Piaf! The Show’, considerado el mayor homenaje a la legendaria intérprete de ‘La vie en rose’
El espectáculo internacional Piaf! The Show, considerado el mayor homenaje a la legendaria cantante francesa Édith Piaf, ha colgado el cartel de entradas agotadas para su única función en el Teatro Principal de Zaragoza, que tendrá lugar este domingo a las 20.00 horas. La capital aragonesa será una de las paradas de esta gira internacional que recorre España del 18 al 23 de marzo, con funciones en ciudades como La Coruña, Vigo, Gijón, San Sebastián y Madrid.
Piaf! The Show está considerado como «el más bello homenaje jamás producido» a la carrera de Édith Piaf, una de las artistas más influyentes de la música del siglo XX. El espectáculo revive su historia a través de sus canciones más emblemáticas, como La vie en rose, Non, je ne regrette rien o Hymne à l’amour.
Con más de 1.000 representaciones en más de 50 países y más de un millón de espectadores, esta producción se ha consolidado como el mayor éxito internacional dedicado a la artista francesa.
La función en Zaragoza contará con la interpretación de la cantante francesa Nathalie Lermitte, acompañada por una banda en directo, en una cuidada puesta en escena que transporta al público desde las calles de Montmartre hasta el mítico Olympia de París.
El lleno absoluto en el Teatro Principal confirma el gran interés del público zaragozano por este espectáculo único, que rinde tributo a una de las voces más icónicas de todos los tiempos.
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