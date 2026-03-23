Un aragonés cuenta los sucesos de Casas Viejas en forma de cómic: "Esa matanza fue el principio del fin de la Segunda República"

Mucho se ha escrito de los sucesos de Casas Viejas, la brutal matanza ocurrida en 1933 en la pequeña localidad gaditana y que hizo caer el Gobierno de Manuel Azaña. Historiografía, reportajes periodísticos, libros y hasta una película han contado la terrible masacre perpetrada por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Pero hasta ahora nadie se había acercado a este episodio histórico desde el prisma del noveno arte.

El encargado de hacerlo ha sido el guionista zaragozano Juan Pérez (Juanarete), que ha vuelto a unir fuerzas con el dibujante Manuel Granell (Valencia, 1954). Casas Viejas forma parte de la colección Historia de España en viñetas de la editorial Cascaborra, que lleva años demostrando que los cómics pueden ser una herramienta muy útil para dar a conocer la historia.

Su último título reconstruye los sucesos de Casas Viejas, una masacre sucedida hace casi 100 años pero que se sigue poniendo como ejemplo cuando se habla de represión institucional. «Es el paradigma de lo que nunca hay que hacer. Lo que ocurrió allí fue una matanza salvaje que al final hizo caer al Gobierno de Azaña y supuso el principio del fin de la Segunda República», sintetiza Juanarete.

Granell y Juanarete firman ejemplares en la Feria del Libro de Zaragoza de 2023. / El Periódico de Aragón

Lo que empezó como una insurrección anarquista protagonizada por campesinos de la CNT contra el cuartel de la Guardia Civil de la aldea gaditana derivó en la muerte de 26 personas, incluyendo ejecuciones sumarias de algunos vecinos. La brutal represión a manos de las fuerzas del orden provocó una crisis política, social y mediática que erosionó irreversiblemente la legitimidad del Gobierno de Azaña, que se vio obligado a dimitir en septiembre de 1933. «Todo ello precipitó la convocatoria de elecciones, en las que la izquierda sufrió una gran derrota», apunta Juanarete.

El guionista zaragozano narra lo sucedido con rigor histórico, pero sin olvidarse de la agilidad y el ritmo propios de los cómics. Para ello construye dos hilos narrativos recurriendo a dos periodistas ficticios que ya utilizó en su anterior título: ‘Jaca Sublevada’: «Los puse a entrevistar a Benito Pavón, que fue el abogado defensor de los encausados en Casas Viejas y que era, realmente, el personaje cuya vida más me apetecía rescatar».

Este abogado laboralista vinculado al anarcosindicalismo obtuvo acta de diputado en las elecciones de 1936 y llegó a sufrir la persecución de los agentes de Stalin. «Pavón tuvo una vida muy intensa y sufrió incluso un atentado, así que lo que hice fue situar a los periodistas justo en ese momento para crear más emoción y generar otra línea de guion», explica el zaragozano.

Colaboradores habituales

De hecho, en el cómic, Pabón, su familia y los dos reporteros pasan horas escondidos en una casa franca de CNT esperando que llegue ayuda de la organización para escapar. Un tiempo en el que el abogado aprovecha para reconstruir lo ocurrido en Casas Viejas.

Esta no es la primera vez que Juanarete trabaja con Granell. Ambos ya habían realizado juntos un cómic sobre Azaña en 2023 (‘Plomo y gualda’) y otro en 2024 sobre la sublevación de Jaca. Este último también lo editó Cascaborra, que ha vuelto a unir los caminos de ambos historietistas.

Con esta nueva obra, Juanarete se reafirma como guionista de cómics y casi siempre con títulos vinculados a la memoria histórica. Además de ser el autor de la trilogía anarquista de la editorial aragonesa GP Ediciones, ha escrito otros títulos de éxito como La pitillera húngara o Gatos de cementerio.