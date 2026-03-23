Jesana Motilva, autora del cartel de las Fiestas del Pilar "Cuando me han llamado lo que he pensado es que lo había mandado mal"

Cuando a Jesana Motilva le ha sonado su teléfono esta mañana y le han dicho que le llamaban del ayuntamiento porque se acababa de reunir el jurado para el concurso del cartel de las Fiestas del Pilar de Zaragozani siquiera se ha ilusionado porque pensaba que lo había hecho mal: "He pensado literalmente que se habían juntado y que a mi cartel le faltaba algo, estaba en un formato equivocado o algo...", explica con alegría. Pero no, la llamada era para decirle que el jurado había elegido su cartel, 'La ciudad en ofrenda' como la imagen de las próximas Fiestas del Pilar.

"¡Cómo me lo voy a esperar si me llevaba presentando desde 2020!", exclama la ilustradora que se ha emocionado mucho: "En mi familia es muy importante este concurso, y para mí también lo ha sido todos estos años. Cuando he llamado a mi padre los dos nos hemos puesto a llorar... Es muy importante que te validen en tu ciudad", resalta Motilva, quien se toma este premio como un homenaje a su abuelo: "Siempre se preocupó de que no me faltara un rotulador, un lápiz y un cuaderno en la mesa, y me animó mucho a que me dedicara a lo que más me gustaba, que era el arte. Me he emocionado mucho por él, que siempre me decía que un día lo ganaría".

La importancia del amarillo

Con respecto al cartel, Jesana Motilva cuenta de dónde le nació la idea: "La idea del ramo me hacía gracia porque tampoco la había visto nunca reflejada como un ramo que se agarra con las hojas y todo, y me hacía gracia la idea de ofrecer un ramo que fuera muy grande y descompensado con la persona que lo lleva, que fuera muy exagerado", desvela. A partir de ahí, la idea se fue desarrollando casi de manera espontánea: "Ahí es cuando pensé que en el ramo tenía que meter todos los símbolos y las piezas de las fiestas. Y luego jugué con la composición para que fuera diagonal y eso es algo que me gusta mucho, porque no ocupa todo el espacio, tiene aire y sombra y eso suma a favor del cartel".

Cartel de Jesana Motilva, 'La ciudad en ofrenda'. / EL PERIÓDICO

Lo que más ha llamado la atención de la obra es el color amarillo del fondo. Algo que, confiesa la ilustradora, no lo puso hasta el final, "quizá porque no me atrevía", dice. "En realidad, era mi primera opción porque yo lo veía claro, pero... no aparece hasta las últimas pruebas. A mí no me parece nada arriesgado. Entiendo que es fuerte porque no ha habido ningún cartel con el tono amarillo o reciente al menos, pero es un color que psicológicamente aporta alegría, energía y a la idea de las fiestas le va. Es muy llamativo", reafirma la artista.

"Voy a dejar de experimentar"

¿Qué es lo que cree Jesana Motilva que tiene su cartel de este año con respecto al de otras ediciones en las que no se alzó con el reconocimiento (aunque sí consiguió un accésit): "Soy muy artista y muy creativa y, con este concurso me pasaba que me iba mucho a la parte artística, a querer innovar mucho en el formato. Y este año, viendo la realidad, he ido más al grano, dije 'voy a dejar de experimentar, que igual no es el tipo de concurso o el tipo de cartel para eso y voy a hacer los elementos que hay que poner'. Pensé en hacer una ilustración preciosa y cubista y de mi rollo, pero sin ser tan rompedora", concluye la zaragozana.