La banda heavy Crashdïet tendrá un encuentro con sus fans en Zaragoza antes de su único concierto en España: cómo asistir

La primera gran cita de la Asociación Cultural El Batallador que trabaja para que el heavy y el rock duro vuelvan a tener su espacio de privilegio en Zaragoza ya está aquí. Este sábado se celebrará en el Centro Cívico Delicias el primer gran concierto promovido por la asociación, será el que protagonice Crashdïet en una velada que abrirá Jolly Joker.

Pero el concierto, además, para el que se han vendido todas las entradas (las 500 que salieron a la venta), vendrá acompañado de una sorpresa que acaba de desvelar la propia asociación. Y es que, junto a los horarios (Jolly Joker actuará a las 19.00 horas y Crashdïet a las 20.30 horas con apertura de puertas a las 18.00 horas), se ha desvelado que la banda sueca de metal, referente en Europa, tendrá un encuentro con sus fans.

Y será en uno de los bares heavys mítico de la ciudad que todavía resiste al paso del tiempo, el Infiernos Rock Sisters (calle Luis del Valle, 17). Crashdïet ha programado lo que se conoce como un 'Greet & Meet con sus fans este sábado de 12.30 a 13.30 horas, una hora durante la que sus seguidores podrán hacerse fotos con los miembros de la banda, cons'uir autógrafos e intercambiar impresiones con ellos.

Única actuación en España

El concierto no hay que olvidar que es el único que va a dar la banda en España este año por lo que es un verdadero acontecimiento. El sonido de Crashdïet está muy influenciado por bandas ochenteras como Guns N’ Roses, Skid Row y Kiss. Es uno de los nombres más destacados en la “nueva ola” del glam/sleaze rock sueco, que revivió ese estilo ochentero con una energía moderna y tiene una trayectoria de más de 20 años aunque ha tenido que reponerse a fatalidades como el fallecimiento de su primer vocalista.

Será el primer concierto importante de la asociación pero no la única ya que ya se ha anunciado otra gran cita para el 12 de septiembre. Se trata de "una auténtica leyenda del trash metal británico, los míticos Xentrix". Una banda de thrash metal originaria de Preston, Inglaterra, formada a finales de los años 80, considerada una de las agrupaciones más representativas de la escena thrash británica junto a otros nombres del metal europeo de la época. Su música combina riffs rápidos, guitarras técnicas y letras con contenido social y político, manteniendo la agresividad característica del género pero con un enfoque melódico y estructurado.